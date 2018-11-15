5 веселих пародій на хіт групи KAZKA: "Квартал 95", школярі і не тільки

Колаж РБК-Україна

Ми зібрали для вас найкращі пародії на мегапопулярную українську пісню

Хіт української групи KAZKA "Плакала" давно підспівують у всьому світі. І не дивно, адже ця композиція є найпопулярнішим українським треком на YouTube - на сьогоднішній день тільки аудіверсія синглу має більше 72 млн прослуховувань, а кліп подивилися вже майже 44 млн меломанів з різних країн.

Такий успіх треку спровокував хвилю забавних пародій на композицію, що полюбилася мільйонам.

Свій внесок у популяризацію "Плакала" внесли і гумористи, і блогери і навіть шестикласники однієї зі шкіл Вінницької області.

І сьогодні ми вирішили зібрати для вас найкращі комедійні переспіви мегапопулярної композиції. Дивіться і піднімайте собі настрій!

Вечірній Квартал

Пародія на хіт групи KAZKA і на Уляну Супрун від "Вечірнього Кварталу". На сцені в образі чиновниці виступила Олена Кравець, яка заспівала про знамениті поради в. о. міністра охорони здоров'я.

Відео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

Мамахохотала

Актори шоу "Мамахохотала" для своєї пародії на KAZKA також обрали актуальну тему - відсутність гарячої води в українських містах. При цьому гумористи пропонують оригінальний лайфхак.

Відео: YouTube/НЛО TV

Луганська збірна

Зірки "Ліги Сміху" записали "чоловічу" версію знаменитого хіта.

"Ми плачем за футбол, за мільйони форм, за водіїв з литовськими бляхами..." - співають артисти.

Хлопці здорово розсмішили глядачів і викликали шквал оплесків у залі.

Відео: YouTube/Маріна Вовженяк

Школярі з Гайсина

Свою пародію на "Ппалака" записали і школярі 6-А класу середньої загальноосвітньої школи-гімназії Гайсина. Тематика треку, природно, шкільна.

До речі, учні цієї гімназії раніше робили "кавери" на "Gangam Style" і "Despacito (Де той вчитель)".

Відео: YouTube/Serhii Mylyi

Мама Лайкнула

Закарпатські гумористи також долучилися до тренду. Правда, пародія від "театру бреда" (саме так самі себе позиціонують учасники об'єднання "Мама Лайкнула") не сильно "зайшла" користувачам мережі. Але... Судити вам.

Відео: YouTube/Мама Лайкнула

Нагадаємо, що не так давно українські музиканти записали фантастичну кавер-версію пісні KAZKA.

Раніше ми писали про те, що трек "Плакала" увійшов в топ-10 пісень світового чарту Shazam.

Відео: РБК-Україна