"Создаем себе образ": разведенная Слава Каминская разоткровенничалась об отношениях

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Артистка задумалась о том, почему возникают конфликты в паре

Этим летом участница группы НеАнгелы Слава Каминская неожиданно для многих развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Мужчина пространно высказывался о произошедшем, а вот певица предпочла хранить молчание, лишь дала понять поклонникам, что у нее все хорошо. Однако под новой публикацией в Instagram артистка заговорила об отношениях пары.

Слава опубликовала свой портрет, на котором она запечатлена с пышными распущенными волосами. Певица пронзительно смотрит в объектив и выглядит грустной.

Знаменитость порассуждала о том, что конфликты часто возникают потому, что люди любят не реального человека, а созданную ими самими иллюзию.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Очень часто в начале отношений мы делаем одну и ту же ошибку: мы встречаемся - и быстренько создаем себе образ, картинку. Мы еще не "пощупали", не "потрогали", еще не знаем, кто реально перед нами, но мы уже себе нарисовали, сформировали образ. Мы себе создали образ и теперь следуем этому образу. Только этот человек не знает о вашем образе, и он следует своему образу. И вот здесь возникает конфликт. Мы пытаемся притянуть за уши то, чего нет в этом человеке. Мы придумываем что-то о нем и за "это" выходим замуж или женимся. За портрет, свою иллюзию, но никак не за этого мужчину или женщину, не за того, кто правда есть за этой картинкой. А потом год-два мы начинаем пытаться затолкать тот живой объект в свои рамки, и не получается. Из этого начинаются многие конфликты. Попробуйте с самого начала узнавать новый мир вместо того, чтобы создавать иллюзию", - поделилась Каминская.

Многие подписчики согласились со Славой, а также оставили ей теплые слова поддержки и заверения, что у нее все будет хорошо.

Ты просто космос!!!!Вот читаю твои посты и расслабляюсь!) спасибо,что ты есть,ты мой релакс

Какаяяяяя классная, тонкая и так круто с этими кудряшками и "печальными" глазами.... Всё будет.... Верю....

Очень красивая, обворожительная, милая, сексуальная, обворожительная!

Рыженькой лучше!

Все дуже правильно написано!

Мы так часто задаёмся вопросом нравимся ли мы другим, что забываем спросить себя, а нравятся ли они нам.

В итоге ожидание - реальность... Этому не учат в школе к сожалению...

Образ Агонь! Пост очень мудрый

Как честно и как вовремя

Не грусти

Мы тебя любим!!!

Вас поддерживает и переживает вся страна, и все МЫ желаем ВАМ быть счастливой

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике, позируя на яхте.

Также Слава из НеАнгелов удивила образом "начинающей балерины в возрасте", позируя на пуантах.