Соскучились по городу: Осадчая и Горбунов показали прогулку по Киеву с сыночком

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Семейство насладилось красотой зеленых улиц и цветущих каштанов

Катя Осадчая и Юрий Горбунов все еще соблюдают самоизоляцию, однако их очень радует послабление карантина, а также теплая весенняя погода. Звездное семейство вместе с трехлетним сыном Иваном стало регулярно выбираться на природу, изучая живописные места Киевской области и наслаждаясь прогулками на свежем воздухе. Также телеведущая вернулась к велопрогулкам - при этом она использует специальный трейлер для перевозки детей. А вот на новую прогулку они отправились в центр Киева, где уже давненько не бывали из-за карантина.

Катя выбрала для семейной вылазки белую футболку и красную ветровку - ведь майский дождь может застать неожиданно. Волосы теледива собрала в хвост, а также дополнила аутфит темными очками. Она сделала счастливое селфи на Владимирской горке и призналась в любви Киеву.

"Виїзд в місто тепер можна вважати мандрівкою. квітучі каштани, яскрава зелень, неймовірний Дніпро. Люблю Київ", - поделилась ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая показала милый снимок Горбунова с сыном, которые вместе идут по дорожке.

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/kosadcha)

Юрий, который был в черной курточке и очках, показал нежный кадр с любимой женой по дороге к памятнику Владимиру.

"Скучили за містом, за його шумом!! Людей не багато, все цвіте, особливо каштани! Київ-ти чудовий!!" - отметил шоумен.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов )instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях звездной паре оставили много комплиментов, а некоторые подписчики даже отметили, что видели их на прогулке.

Класс !!! Спасибо за настроение!!!

Какие вы красивые

Яка гарна пара

А вы то какие красивые

Найчарiвнiше i найулюблiнiше мiсто

Чудова пара

Вы красотка

Я вас видела, хотела подойти но дистанция..все дела

Як завжди,елегантна.

Мы вас сегодня видели именно здесь

Я бы Вас Катя выбрала мэром Киева!!!

Скриншот комментариев

Напомним, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым показали, как на них повлиял карантин, в забавном видео для Tik Tok.

Автор: Марина Настевич