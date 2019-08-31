"Сорвала джекпот": победительница Холостяк 9 растрогала признанием в годовщину знакомства

Ровно год назад пара встретилась впервые
Избранница 9-го Холостяка Никиты Добрынина, 21-летняя Даша Квиткова активно общается в сети с поклонниками их пары и делится яркими и милыми моментами из жизни. Вопреки обычной ситуации, пара не распалась после окончания шоу, они все еще вместе и безумно счастливы. На своей странице в Instagram Даша, которая ранее умилила сеть нежным фото с возлюбленным, напомнила о том, что 31 августа - важная дата в их жизни.
Именно в этот день год назад состоялось знакомство девушки и мужчины в рамках проекта Холостяк. Квиткова предложила пользователям сети вместе вспомнить, как зарождалась и расцветала их любовь - с помощью трогательного видео, которым она поделилась. В нем собраны яркие совместные моменты пары во время шоу и после него.
По словам девушки, в тот знаменательный вечер она сорвала джекпот, хотя еще и не подозревала об этом.
Видео: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
"Приятно познакомиться, Никита". Сегодня ровно год, как я вышла из лимузина и сказала тебе "Привет". Думаю, что твоё появление в моей жизни было попаданием в десятку. Как нельзя вовремя. Это не была любовь с первого взгляда, но в тот вечер я определённо сорвала джекпот. Мужчина с сильным характером, полный уверенности в себе, чётко понимающий, что ему нужно от этой жизни и как этого достигнуть. От тебя веяло спокойствием и уютом, успехом и целеустремлённостью, зрелостью и большим опытом общения с женщинами. Да, ты знал, как нужно себя вести и что говорить, чтобы интерес тебя слушать не погас.
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
Нет, ты, конечно, не казался мне идеальным, но твои сильные стороны умело закрывали слабые, а достоинства затмевали напрочь недостатки, которые можно найти у каждого. Я даже не знаю, что мне нравилось больше – узнавать в непринуждённой беседе тебя всё больше или ловить на себе твой взгляд.
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
Знаешь, если бы Вселенная наблюдала за нами в тот вечер, который мы провели в Египте, она точно думала бы "ну вот, а она сомневалась, что так бывает". Красивая, романтичная и будоражащая чувства история, воспоминания о которой до сих пор вызывают лёгкое смущение и заставляют мурашек пронестись волнами по моей коже. Давайте вместе вспомним, как это было", - откровенно поделилась Даша.
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
Умиленные подписчики засыпали ее поздравлениями и теплыми словами, уверяя, что с самого начала болели за нее и что они с Никитой - самая романтическая пара за всю историю проекта.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова разоткровенничалась о детях. Избранница Никиты Добрынина рассказала, готова ли она родить ребенка.
Ранее Дарья Квиткова заговорила о личных проблемах и обсудила с подписчиками непростые вопросы в отношениях пары: ссоры, измены и привычку посвящать в свою личную жизнь близкое окружение.