"Сорвала джекпот": победительница Холостяк 9 растрогала признанием в годовщину знакомства

Избранница 9-го Холостяка Никиты Добрынина, 21-летняя Даша Квиткова активно общается в сети с поклонниками их пары и делится яркими и милыми моментами из жизни. Вопреки обычной ситуации, пара не распалась после окончания шоу, они все еще вместе и безумно счастливы. На своей странице в Instagram Даша, которая ранее умилила сеть нежным фото с возлюбленным, напомнила о том, что 31 августа - важная дата в их жизни.

Именно в этот день год назад состоялось знакомство девушки и мужчины в рамках проекта Холостяк. Квиткова предложила пользователям сети вместе вспомнить, как зарождалась и расцветала их любовь - с помощью трогательного видео, которым она поделилась. В нем собраны яркие совместные моменты пары во время шоу и после него.

По словам девушки, в тот знаменательный вечер она сорвала джекпот, хотя еще и не подозревала об этом.

Видео: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

"Приятно познакомиться, Никита". Сегодня ровно год, как я вышла из лимузина и сказала тебе "Привет". Думаю, что твоё появление в моей жизни было попаданием в десятку. Как нельзя вовремя. Это не была любовь с первого взгляда, но в тот вечер я определённо сорвала джекпот. Мужчина с сильным характером, полный уверенности в себе, чётко понимающий, что ему нужно от этой жизни и как этого достигнуть. От тебя веяло спокойствием и уютом, успехом и целеустремлённостью, зрелостью и большим опытом общения с женщинами. Да, ты знал, как нужно себя вести и что говорить, чтобы интерес тебя слушать не погас.



Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Нет, ты, конечно, не казался мне идеальным, но твои сильные стороны умело закрывали слабые, а достоинства затмевали напрочь недостатки, которые можно найти у каждого. Я даже не знаю, что мне нравилось больше – узнавать в непринуждённой беседе тебя всё больше или ловить на себе твой взгляд.



Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Знаешь, если бы Вселенная наблюдала за нами в тот вечер, который мы провели в Египте, она точно думала бы "ну вот, а она сомневалась, что так бывает". Красивая, романтичная и будоражащая чувства история, воспоминания о которой до сих пор вызывают лёгкое смущение и заставляют мурашек пронестись волнами по моей коже. Давайте вместе вспомним, как это было", - откровенно поделилась Даша.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Умиленные подписчики засыпали ее поздравлениями и теплыми словами, уверяя, что с самого начала болели за нее и что они с Никитой - самая романтическая пара за всю историю проекта.

Прям мурашки по коже, по вашим взглядам сразу видно влюбленность и страсть

Весь проект я была за тебя, я была уверена,что ты (вы) победите

Вы такие крутые, я смотрела и у меня были мурашки. вы нереальная пара

Вы супер

Какие хорошие, счастья вам

Очень красивая пара, счастья вам, взаимопонимания и бесконечной любви

Аж мурашки по коже)

А я верила в вашу пару с первого выпуска! И хотела, чтоб Никита выбрал вас

Ви просто ВАУУ. Я з самого початку відчувала, що Нікіта вибере тебе. Ви бомба. Рада за вас

Как же трогательно

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова разоткровенничалась о детях. Избранница Никиты Добрынина рассказала, готова ли она родить ребенка.

Ранее Дарья Квиткова заговорила о личных проблемах и обсудила с подписчиками непростые вопросы в отношениях пары: ссоры, измены и привычку посвящать в свою личную жизнь близкое окружение.