Солнечная Джамала показала счастливое фото с мужем из Марокко

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица пообещала поделиться подробностями своего путешествия

Джамала успела вернуться в Украину из страны мечты Марокко, где давно хотела побывать и, несмотря на трудности перелета, сделала это. Она провела незабываемое время в восточной сказке вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и радовала поклонников фото и видео местных красот, а также позировала в ярких и цветастых нарядах, ведь колоритная страна располагала к этому во всех смыслах! Так, певица поделилась совместным фото в Instagram с мужем на фоне марокканских пейзажей и пообещала поклонникам подробнее рассказать о своем незабываемом путешествии.

Джамала сделала селфи с Сеит-Бекиром, стоя на возвышении, внизу виднеются невысокие похоже друг на друга голубые дома и залитые солнцем зеленые горы. Артистка позирует в солнечных очках с крупными серьгами-кругами и улыбается в камеру.

"Готую для вас підбірку лайфхаків з нещодавньої подорожі. Пишіть у коментарях, які теми цікавлять вас найбільше та про що хотілось би дізнатись найбільше?" - написала звезда.

Джамала с мужем (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ее поклонники с энтузиазмом принялись интересоваться деталями путешествия по экзотическому Марокко. Они спрашивали о достопримечательностях, которые больше всего поразили Джамалу, ценах на проживание и местной кухне.

Также подписчиков звезды было любопытно, брала ли пара с собой сыночка Эмира-Рахмана, на что Джамала ответила: "Нет. Слишком активно. Не потянули бы".

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"А що Вас вразило найбільше?", "Які місця варто відвідати в Марокко за тиждень?", "Про кухню цікаво", "Дорого ли в Марокко (еда, проживание); какие места обязательно нужно увидеть (вас поразили)", "Хотілося б почути вашу думку про Марокко, куди можна було б поїхати там, які місця вас вразили", "Красивенная пара!" - писали фолловеры.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала умилила видео с активной прогулки вместе с сыночком.

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