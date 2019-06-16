Принцесса Марокко: Джамала в роскошном платье-вышиванке заворожила ярким "луком"

Джамала посетила столицу Марокко и показала фанам новые фотографии
Джамала продолжает восхищать своих подписчиков новыми фотографиями с Марокко. На этот раз популярная певица показала фотографии с последнего города в котором она побывала - Рабат. Новые снимки певица выставила на своей странице в Instagram.
Джамала отметила, что сразу чувствуется, что находишься в столице. По ее словам в Рабате идеальные дороги, огромные проспекты, невероятной красоты архитектура, абсолютная чистота и свежесть.
"Только въехали и уже успели побывать в мавзолее Мухаммеда V и посетить древние руины Шелла", - написала Джамала.
Стоит отметить, что в Марокко певица отправилась неделю назад со своим супругом Сеит-Бекиром.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Пользователи сети также прокомментировали новые фотографии певицы.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что Джамала в алом платье свела дыхание красотами Марокко.
Ранее сообщалось о том, что Джамала поделилась историей создания уникального платья для поездки в Марокко.