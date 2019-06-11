Джамала поделилась историей создания уникального платья для поездки в Марокко (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала блеснула новым романтичным образом

Джамала продолжает показывать фанатам яркие моменты своего долгожданного отдыха. Напомним, что несколько дней назад украинская исполнительница отправилась с супругом Сеит-Бекиром на отдых в Марокко. В частности, пара остановилась в одном из отелей города Мартиль, который расположен в области Танжер-Тетуан. Омывается побережье водами Средиземного моря.

На данный момент певица опубликовала не так и много фото с отдыха. В основном внимание она уделяет коротким видео для раздела сториз. Но вот свой образ она обойти стороной не могла. Яркому летнему платью Джамала посвятила отдельный пост.

Так, на опубликованном снимке певица позирует в струящемся платье с богатым узором на черном фоне. С пышной юбкой, оголенными плечами, воланами – образ смотрится очень романтично.

Стильная Джамала в летнем платье (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Выяснилось, что новенькое платье Джамале пошили всего за один день! И сделала это – подруга Джамалы, дизайнер Татьяна Ларина.

"Платье - доказательство, что когда очень хочется новое платье в отпуск, а времени совсем нет, а платье очень хочется, то возможно все. За один день выбрать фасон, найти ткань, сшить-примерить-подогнать. И это ведь еще на самолет надо было успеть, и другие вещи собрать. Поэтому и получилось невероятно красиво", - рассказывает историю наряда Джамала.

Джамала в Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы принялись комментировать ее новый пост:

"Платье – бомбезное"

"Очень красивое платье. И себе хотелось бы такое"

"Очень к лицу платье!"

"Оно невероятное! Круто, когда новый замысел превращается в такие эмоции!"

"Платье невероятное, очень Вам подходит"

"Платье замечательное! Хорошего отдыха"

"Ну просто безумно красивое платье, очень вам подходит"

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Кстати, до этого Джамала отметила:"Больше, чем свободу, я люблю чувствовать гармонию. Мне нравится изучать заранее культуру и традиции страны, которую собираюсь посетить".

Джамала в Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее стильная Джамала вызвала ажиотаж в сети появлением в популярном шоу. Выяснилось, что певица появится в одном из выпусков популярного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале", ведущими которого являются Леся Никитюк и Сергей Притула.

Также до этого Надя Дорофеева, Позитив, Джамала и Дзидзьо показали архивные детские фото.