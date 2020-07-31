Сочная красотка: Вика из НеАнгелов в бикини сделала признание и поставила поклонников в тупик

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы решила воспользоваться открытием границ и махнуть в солнечную и гостерпириимную Хорватию на популярный морской курорт. Певица щедро делится с поклонниками яркими фото с отдыха, причем львиная доля из них – в купальнике, ведь артистка – обладательница завидных стройных форм.

Украинская красавица решила показать свой сочный пляжный лук в бикини ярко-желтого цвета с контрастным цветочным принтом. В руках она держит цитрусовые, причем не просто так – Вика призналась, что обожает фреши. На задала поклонникам нелегкое задание – угадать, из какого фрукта девушка пила сок.

"Для меня ничего более прекрасного, нежели начинать свой день на море! Выпила свежевыжатого сока, кстати, по фото понятно из какого фрукта, и прихватила парочку с собой, проведу небольшую фотосессию для вас, мои дорогие. Кстати кто угадает, что за фрукт у меня в руках?" - написала певица.

Подписчики девушки начали выдвигать свои версии, попутно нахваливая ее точеные формы.

Викуся, ты солнечная красотка

Ви – супер

Как можно быть такой стройной

Очень красивые фото, солнечный цвет, красотка!

Утонченная фигура, как статуэтка

Гарненька,і купальник такий класний

Ммм какая лапочка

Гарна

Скриншот комментариев

Ранее Виктория из НеАнгелов вызвала ажиотаж стройной фигурой в облегающем наряде.