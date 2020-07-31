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Сочная красотка: Вика из НеАнгелов в бикини сделала признание и поставила поклонников в тупик

Пятница 31 июля 2020 12:57
Сочная красотка: Вика из НеАнгелов в бикини сделала признание и поставила поклонников в тупик
Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Lite

Певица показала фото из Хорватии

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы решила воспользоваться открытием границ и махнуть в солнечную и гостерпириимную Хорватию на популярный морской курорт. Певица щедро делится с поклонниками яркими фото с отдыха, причем львиная доля из них – в купальнике, ведь артистка – обладательница завидных стройных форм.

Украинская красавица решила показать свой сочный пляжный лук в бикини ярко-желтого цвета с контрастным цветочным принтом. В руках она держит цитрусовые, причем не просто так – Вика призналась, что обожает фреши. На задала поклонникам нелегкое задание – угадать, из какого фрукта девушка пила сок.

"Для меня ничего более прекрасного, нежели начинать свой день на море! Выпила свежевыжатого сока, кстати, по фото понятно из какого фрукта, и прихватила парочку с собой, проведу небольшую фотосессию для вас, мои дорогие. Кстати кто угадает, что за фрукт у меня в руках?" - написала певица.

Подписчики девушки начали выдвигать свои версии, попутно нахваливая ее точеные формы.

  • Викуся, ты солнечная красотка
  • Ви – супер
  • Как можно быть такой стройной
  • Очень красивые фото, солнечный цвет, красотка!
  • Утонченная фигура, как статуэтка
  • Гарненька,і купальник такий класний
  • Ммм какая лапочка
  • Гарна

Скриншот комментариев

Ранее Виктория из НеАнгелов вызвала ажиотаж стройной фигурой в облегающем наряде.

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