В соблазнительных нарядах и объятиях любимого: Алессандра Амбросио показала жаркие кадры с отдыха

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя модель наслаждается романтическим отдыхом

Алессандра Амбросио любит совмещать приятное с полезным. Иначе о ее многочисленных поездках по райским островам не скажешь. Ведь девушка не просто наслаждается отдыхом, она всюду успевает если не провести съемку, то как минимум – показать новую модель купальника GAL Floripa. А ее последняя поездка – на итальянский остров Капри – получилась просто сказочно удачной. В круиз Алсессандра поехала со всей семьей: любимым Николо Одди, детьми и сестрой Алин и подругой Жизель, которые вместе с ней основали марку купальников.

Алессандра и компания в Италии (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Судя по странице Instagram знаменитости, отдых удался на славу! Всей компанией они наслаждаются живописными видами, морем, солнцем и обществом друг друга.

Девушки в соблазнительных нарядах GAL Floripa (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала массу кадров с сестрой и подругой – девушки надели, конечно же, соблазнительные купальники собственного производства. "Первая остановка – Капри!", – написала Алессандра под фото, где они позируют на фоне невероятной красоты скал.

Алессандра и Аня очень похожи (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ане Луизе, которой скоро исполнится 11 лет, она также уделила много внимания. Девочка, которая очень похожа на звездную маму, уже заслужила настоящую любовь пользователей сети. Многие фолловеры Алессандры настаивают на том, чтобы она начала строить модельную карьеру, так хороша! Судя по тому, что Аня обожает позировать и заигрывать с камерой, она и сама не прочь уйти в "красивый" бизнес.

Алессандра и Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Но больше всего подписчиков Алессандры растрогали фото с возлюбленным модели. Амбросио выложила в сеть множество кадров, где они обнимаются, целуются и буквально не могут оторваться друг от друга. Итальянский бизнесмен и бразильская супермодель выглядят так гармонично и трогательно, что, кажется, просто созданы друг для друга! И поклонники пары не стали об этом молчать, засыпав их лестными словами и восторгами.