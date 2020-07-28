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Спокуслива Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом в квітковій міні-сукні

Вівторок 28 липня 2020 14:41
Спокуслива Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом в квітковій міні-сукні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Телеведуча насолодилася ранком в кафе у Львові

Леся Нікітюк разом з командою свого тревел-шоу "Le Маршрутка" продовжує подорожувати по Україні, відкриваючи для себе і глядачів колоритні і красиві місця рідної країни. Яскравими кадрами з самих різних куточків телеведуча ділиться в мережі, мотивуючи подорожувати по Україні. Після озера Синевир і мальовничого лавандового поля Леді Ле зробила зупинку у Львові.

Для прогулянок по місту і посиденьок в затишних кафе Нікітюк вибрала ефектний і яскравий образ - зірка з'явилася в міні-сукні з квітковим принтом і з пікантним декольте на шнурівці, показавши апетитний бюст. Розслаблена Леся насолоджується прекрасним видом за столиком на терасі, захоплюючи стрункими ніжками і тонкою талією.

Волосся артистка залишила розпущеним, а нюдовий макіяж доповнила елегантним ланцюжком на шиї з підвіскою.

Спокуслива Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом в квітковій міні-сукні

"Без зайвих слів. Я Люблю Львів. P. s. Волинь ви готові зустрічати @lemarshrutka_official ??? Виїжджаємо", - прокоментувала кадри ведуча.

Спокуслива Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом в квітковій міні-сукні

Леся Нікітюк захопила стильним цибулею в міні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники оцінили стильний лук Лесі та засипали її захопленими коментарями.

  • Десять ти красуня
  • Ух яка
  • Просто бахиня
  • Краса
  • Ти така гарна
  • Красуня
  • Яка файна
  • Львівська пані
  • Ох, Іванівна,яка ж ви гарна!!!!
  • Ти дуже приємна і красива і смішна
  • Класні фотки у вас !!!!
  • Леся ти як завжди прекрасна
  • Плаття Вам фантастично личить

Спокуслива Леся Нікітюк блиснула апетитними бюстом в квітковій міні-сукні

Скріншот коментарів

Раніше стильна Леся Нікітюк показала найкрасивіше поле в Карпатах - Лавандову гору.

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