Соблазнительная Клеопатра: Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой в роскошном наряде

Актриса показала домашний образ
Кэтрин Зета-Джонс – признанный эталон красоты, и годы явно не могут помешать этому факту. В свои 50 лет голливудская звезда все так же прекрасна. Что она не перестает демонстрировать в личном микроблоге. Знаменитость выставляет многочисленные посты, в которых раскрывает свой быт и рассказывает о семье.
недавно она показала, чем занимается на карантине, когда ей становится скучно (поет к караоке). А несколько часов назад она решила продемонстрировать, как проходит ее воскресный вечер. Кэтрин опубликовала фото, где предстала в длинном роскошном платье в восточном стиле. Расшитое блестками и украшенное бабочками, оно сделало домашний образ звезды гламурным и необычным. «Баня, пицца и постель для меня. Воскресный вечер. Всем хорошей новой недели», – написала 50-летняя красавица.
в ответ сеть просто взорвалась комплиментами. Поклонники благодарят звезду за вдохновляющие посты и хотят выяснить, откуда у нее столь роскошный наряд.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/catherinezetajones)
Напомним, актриса – большая любительница необычных нарядов. Не так давно она удивила сеть забавным видео, где примерила легинсы с портретом мужа. «Когда вам нужен удар сзади, (гипотетически) доверяйте своему MD (это был бы мой муж, а не врач). Спасибо муженьку», – добавила она подпись под роликом, где усиленно занимается спортом. К слову, фигура 50-летней знаменитости также невероятно порадовала фанатов.
Автор: Мила Иванова