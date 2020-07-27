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Соблазнительная гонщица: Надя Дорофеева в ультрамини впечатлила необычным фото

Понедельник 27 июля 2020 10:54
Соблазнительная гонщица: Надя Дорофеева в ультрамини впечатлила необычным фото
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Певица позировала возле эффектного авто

Надя Дорофеева предпочитает смелые наряды и умеет эпатировать поклонников. Певица давно стала для них иконой стиля, ей пытаются подражать, ее луками восхищаются и компируют. Сама же Надя любит менять образы, обожает нестандартные вещи и умеет их носить. Так, на свежем кадре она позирует возле огромной разрисованной машины багги.

Яркое авто крупных габаритов впечатлило девушку и стало отличным фоном для тематического фотосета, тем более певица надела платье мини с яркими принтами. Наряд позволили явить во всей красе стройные ножки звезды. Она довершила образ белоснежными массивными кроссовками и накинула на плечи легкую рубашку. Надя собрала волосы в пучок и выпустила пару прядей на лицо.

Поклонников впечатлили образ девушки и они забросали ее комплиментами.

Соблазнительная гонщица: Надя Дорофеева в ультрамини впечатлила необычным фото

Соблазнительная гонщица: Надя Дорофеева в ультрамини впечатлила необычным фото

Надя Дорофеева показала яркий образ в мини (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Икона стиля: Надю Дорофееву в гламурном костюме заметили в метро (видео)

  • Красотка
  • Стильно
  • Фоточка, а на ней красоточка
  • Красавица
  • Шикарно
  • Фотка просто бомба
  • Как всегда идеальная
  • Такая классная и до жути красивая
  • Сочно, мощно
  • Надя как всегда прекрасна и на высоте
  • Какая крутая

Скриншот комментариев

Ранее мокрая Надя Дорофеева в коротком топе показала бэкстейдж со съемок последнего клипа дуэта "Время и Стекло".

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