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Так же соблазнительна: Эмили Ратаковски восхитила идеальным телом на фото из юности

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 22:38
Так же соблазнительна: Эмили Ратаковски восхитила идеальным телом на фото из юности
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала новое архивное фото

Эмили Ратаковски известна своей эффектной внешностью и любовью к провокациям в сети. Она обожает показывать свое тело во всех ракурсах. Таким образом девушка привлекла к личному аккаунту многомиллионную армию фанатов. А, соответственно, и к своему бренду нижнего белья и купальников Inamorata. Еще одна «забава» 28-летней модели и актрисы – демонстрировать хейтерам, что ее красота натуральная. Лучшим доказательством тому служат архивные фото из юности популярной инстадивы.

Так же соблазнительна: Эмили Ратаковски восхитила идеальным телом на фото из юности

Архивное фото Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Так, она уже ранее публиковала детские фото, на которых ее губы такие же пухлые, как и сейчас. Теперь пришло время доказать, что грудь Ратаковски пышна от природы. Эмили показала кадр из давней съемки, сделанной в начале ее карьеры. Девушка, которой едва исполнилось 17, позирует в откровенном синем платье с выразительным декольте. Тонкая талия, аппетитные формы, точеные руки и ноги – девушка выглядит невероятно притягательной. Дополняют образ юной модели пышна стрижка, а также яркий макияж с коричневыми тенями и блеском на губах. «17-летняя Эмрата в одном из первых объявлений LOL», – написала Эмили под снимком. Под фото тут же поднялась волна обсуждений и похвал для знаменитости.

Так же соблазнительна: Эмили Ратаковски восхитила идеальным телом на фото из юности

Эмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Также на днях Ратаковски показала еще одно фото с любимым мужем. Эмили и Себастьян позируют в собственной постели, правда, в этот раз одетые. Девушка обнимает супруга одной рукой, второй делая селфи. Снимок носит скорее романтичный и трогательный характер. В отличие от жарких предыдущих.

Напомним, недавно Эмили Ратаковски опубликовала фото, на котором они с Себастьяном предстали полностью обнаженными, прикрываясь только руками. Пара позирует в зеркале, и на первом плане, разумеется, сама модель. Позже девушка добавила еще одно фото из собственной спальни. Они с Себастьяном лежат в их кровати в компании «сына» – так они называют своего домашнего любимца Коломбо.

Горячая парочка: Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото с мужем из их спальни Она совершенна: Алессандра Амбросио похвасталась стройным телом в откровенном бикини
Новости Украины модельЭмили Ратаковски
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