"Сногсшибательна": Надя Дорофеева восхитила естественной красотой без макияжа

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась милым селфи из машины

Надя Дорофеева - та еще модница, и регулярно восхищает своих поклонников стильными и трендовыми аутфитами, кроме того, у певицы есть свой концепт-стор одежды от корейских брендов. Она с удовольствием сама демонстрирует самые эффектные и яркие наряды, выступая в роли модели. Однако иногда артистке хочется отдохнуть от роли иконы стиля и она устраивает себе день удобной одежды и лица без макияжа.

Именно таким нежным фото Надя и поделилась на своей Instagram-страничке. Участница группы "Время и Стекло" сделала селфи в машине, на котором запечатлена в сортивном худи, с растрепанными волосами и без грамма косметики на лице.

"День без макияжа", - прокомментировала Дорофеева на английском языке.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры певицы остались в восторге от ее естественной красоты и засыпали девушку комплиментами. Некоторые даже попросили ее поделиться своими секретами ухода за кожей, которые позволяют ей так потрясающе выглядеть.

Без майка смотришься так же безумно красиво. Не зря говорят, что красивому человеку все подходит

На Билли Айлиш похожа

Когда Вова сказал ждать в машине

Какая красивая

Без макияжа ты как цветочек. Прекрасна и неотразима. Красавица как всегда

Шикарная без макияжа. И с макияжем тоже. Любая самая лучшая

Все равно лучшая

Надь, ты такая сногшибательная, хоть с макияжем, хоть без ! С каждой секундой ты стаёшь всё краше и краше ! Красотка

Без макияжа ты ооооочень красивая

Ты лучшая. Особенно когда улыбаешься

Без макияжа очень красивая

Давно,не видела тебя без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом. Певица позирует у него на руках и комментирует - "Ой, что будет!"

Ранее Надя Дорофеева сверкнула упругими формами в облегающем спортивном костюме на видео с репетиционной базы.