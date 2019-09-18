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"Сногсшибательна": Надя Дорофеева восхитила естественной красотой без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.09.2019 - 09:43
"Сногсшибательна": Надя Дорофеева восхитила естественной красотой без макияжа
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась милым селфи из машины

Надя Дорофеева - та еще модница, и регулярно восхищает своих поклонников стильными и трендовыми аутфитами, кроме того, у певицы есть свой концепт-стор одежды от корейских брендов. Она с удовольствием сама демонстрирует самые эффектные и яркие наряды, выступая в роли модели. Однако иногда артистке хочется отдохнуть от роли иконы стиля и она устраивает себе день удобной одежды и лица без макияжа.

Именно таким нежным фото Надя и поделилась на своей Instagram-страничке. Участница группы "Время и Стекло" сделала селфи в машине, на котором запечатлена в сортивном худи, с растрепанными волосами и без грамма косметики на лице.

"День без макияжа", - прокомментировала Дорофеева на английском языке.

&quot;Сногсшибательна&quot;: Надя Дорофеева восхитила естественной красотой без макияжа

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловеры певицы остались в восторге от ее естественной красоты и засыпали девушку комплиментами. Некоторые даже попросили ее поделиться своими секретами ухода за кожей, которые позволяют ей так потрясающе выглядеть.

  • Без майка смотришься так же безумно красиво. Не зря говорят, что красивому человеку все подходит
  • На Билли Айлиш похожа
  • Когда Вова сказал ждать в машине
  • Какая красивая
  • Без макияжа ты как цветочек. Прекрасна и неотразима. Красавица как всегда
  • Шикарная без макияжа. И с макияжем тоже. Любая самая лучшая
  • Все равно лучшая
  • Надь, ты такая сногшибательная, хоть с макияжем, хоть без ! С каждой секундой ты стаёшь всё краше и краше ! Красотка
  • Без макияжа ты ооооочень красивая
  • Ты лучшая. Особенно когда улыбаешься
  • Без макияжа очень красивая
  • Давно,не видела тебя без макияжа

&quot;Сногсшибательна&quot;: Надя Дорофеева восхитила естественной красотой без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом. Певица позирует у него на руках и комментирует - "Ой, что будет!"

Ранее Надя Дорофеева сверкнула упругими формами в облегающем спортивном костюме на видео с репетиционной базы.

Невозможный выбор: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в стильных обновках "Ой, что будет": Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом
Новости Украины певецНадя Дорофеева
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