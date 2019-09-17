Невозможный выбор: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в стильных обновках

Дорофеева не может определиться с обновкой
Надя Дорофеева очень любит баловать свою многотысячную армию поклонников стильным вдохновением. Отметим, что солистка поп-группы “Время и Стекло” также еще и модница. У Дорофеевой есть свой концепт-стор одежды от корейских брендов, она демонстрирует самые горячие тренды, а также с удовольствием экспериментирует со стилем. И хотя на данный момент Дорофеева активно готовится к предстоящему концерту в Киеве, показывая различные видео репетиций, она также не забывает похвастаться стильными обновками.
Так, на своей страничке в сети instagram Дорофеева опубликовала целую серию ярких фото из примерочной. На снимках Надя демонстрирует стильные образы - в коротких шортах, брюках, пальто, объемных рубашках и т.д.
При этом украинская исполнительница жалуется на сложность выбора:
“Ну вот как выбрать?!” - спрашивает Дорофеева.
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники Нади решили ей помочь, а также оставили сотни комментариев под ее новым постом:
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом. Певица позирует у него на руках и комментирует - "Ой, что будет!"