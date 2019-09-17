Невозможный выбор: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в стильных обновках

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева не может определиться с обновкой

Надя Дорофеева очень любит баловать свою многотысячную армию поклонников стильным вдохновением. Отметим, что солистка поп-группы “Время и Стекло” также еще и модница. У Дорофеевой есть свой концепт-стор одежды от корейских брендов, она демонстрирует самые горячие тренды, а также с удовольствием экспериментирует со стилем. И хотя на данный момент Дорофеева активно готовится к предстоящему концерту в Киеве, показывая различные видео репетиций, она также не забывает похвастаться стильными обновками.

Так, на своей страничке в сети instagram Дорофеева опубликовала целую серию ярких фото из примерочной. На снимках Надя демонстрирует стильные образы - в коротких шортах, брюках, пальто, объемных рубашках и т.д.

При этом украинская исполнительница жалуется на сложность выбора:

“Ну вот как выбрать?!” - спрашивает Дорофеева.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Нади решили ей помочь, а также оставили сотни комментариев под ее новым постом:

“Надо просто все брать”, - комментирует Вера Брежнева.

“Бери все , это самый лучший варик”

“Не одежда украшает Надежду, а Надежда одежду”

“Бежевый на все случаи жизни, правильный ход!)”

“Бери все, не ошибешься! Ты прекрасна во всех образах”

“Ох, наверника все Забрала)”

“Выбор НЕВОЗМОЖЕН”

“Бежевый тебе очень идёт,такая красотка”

“Слишком прекрасная”

“Надя, ты прям модель! Бери все!”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева заинтриговала сеть пикантным фото с Дантесом. Певица позирует у него на руках и комментирует - "Ой, что будет!"