Сногсшибательна: Джамала похвасталась похудевшей фигурой в облегающем платье

Для появления на публике Джамала выбрала вечернее платье в пол цвета фуксии, которое выгодно подчеркнуло ее похудевшую фигуру. А оголенные плечи и пикантный вырез под грудью добавили наряду женственности и перчинки одновременно.

Эффектный лук певица дополнила черными босоножками на грубой платформе, а из аксессуаров отдала предпочтение массивным золотым серьгам в форме сердец и кулону.

Укладка мягкими волнами и нежный макияж с акцентом на глаза безупречно подчеркнули красоту звезды.

На некоторых кадрах Джамала позировала с младшим сыном Селим-Гираем.

Джамала восхитила ярким нарядом и стройной фигурой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также исполнительница рассказала, что для нее красота.

"Краса - це не про правильні параметри. Вони потрібні для конкурсу, але не є основними. Краса - це про любов. Коли кохаєш і знаєш, що кохана, виглядаєш щасливішою і вродливішою. Дуже важливо, щоб в тебе вірили. Тоді твоя краса буде розквітати. Говоріть своїм жінкам більше приємних слів і відзначайте їх красу. Це надихає", - поделилась артистка.

Поклонники остались в восторге от яркого лука и стройной фигуры Джамалы и засыпали ее комплиментами, а также сравнили с певицей Шер в молодости.