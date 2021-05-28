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Сногсшибательна: Джамала похвасталась похудевшей фигурой в облегающем платье

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала активно худеет после рождения второго сына - и уже может похвастаться впечатляющими результатами. Артистка появилась на конкурсе красоты Mrs. Ukraine International и восхитила стройными формами в ярком облегающем платье.

Фотографиями с мероприятия знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Для появления на публике Джамала выбрала вечернее платье в пол цвета фуксии, которое выгодно подчеркнуло ее похудевшую фигуру. А оголенные плечи и пикантный вырез под грудью добавили наряду женственности и перчинки одновременно.

Эффектный лук певица дополнила черными босоножками на грубой платформе, а из аксессуаров отдала предпочтение массивным золотым серьгам в форме сердец и кулону.

Укладка мягкими волнами и нежный макияж с акцентом на глаза безупречно подчеркнули красоту звезды.

На некоторых кадрах Джамала позировала с младшим сыном Селим-Гираем.

Джамала восхитила ярким нарядом и стройной фигурой (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также исполнительница рассказала, что для нее красота.

"Краса - це не про правильні параметри. Вони потрібні для конкурсу, але не є основними. Краса - це про любов. Коли кохаєш і знаєш, що кохана, виглядаєш щасливішою і вродливішою. Дуже важливо, щоб в тебе вірили. Тоді твоя краса буде розквітати. Говоріть своїм жінкам більше приємних слів і відзначайте їх красу. Це надихає", - поделилась артистка.

Поклонники остались в восторге от яркого лука и стройной фигуры Джамалы и засыпали ее комплиментами, а также сравнили с певицей Шер в молодости.

  • Джа, какая работа над собой!!! Какой фееричный результат! Браво
  • Джа, вам дуже личить цей колір, прям вогонь
  • Джамала, вы - такая красивая!
  • Бозеее, яка ти струнка! Самаркандська Цариця!
  • Шикарная!
  • В потрясающей форме
  • Шер в молодости
  • Дуже схожа на Шер
  • Ви неймовірно виглядаєте, колір сукні вау, вау, вау
  • Какая же вы красивая и цвет платья подчеркивает вашу стройную фигуру, смуглую кожу, темные волосы и глазки
  • Просто неймовірна! Шикарна! Наче молода Шер!
  • Яка гарна та красива мама!
  • Джамала, вы и пару месяцев назад были невероятно красивая, и сейчас такая же богиня!!!
  • С каждыми родами всё краше
  • Вы неотразима

Напомним, ранее Джамала показала подросших сыновей-красавцев на милом фото из гримерки.

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