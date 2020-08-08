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Снизу или сверху? Катя Осадчая в шортах свела с ума загорелыми ножками и озадачила сеть

Суббота 08 августа 2020 14:39
Снизу или сверху? Катя Осадчая в шортах свела с ума загорелыми ножками и озадачила сеть
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая попросила помощи у поклонников

Катя Оадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями (Ильей и Иваном) отправилась на роскшный турецкий курорт, где поселилась на вилле. Она ежедневно наслаждается ласковым солнцем, купается в море и не забывает о шоколадном загаре. Похоже, в последнем теледива отлично преуспела. На свежих фото Катя демонстрирует не только смуглое тело, но и стройные длинные ножки в шортах.

Так, ведущая позировала на пляже у подножья скал в майке с оригинальным принтом, спортивных удобных шортах, в шляпе, солнечных очках и с кокетливым украшением на шиколотке – браслетом из ракушек. Она сделала сразу два кадра с разных ракурсов, продемонстировл поклонам точеную фигуру со всех сторон.

"Вигляд знизу і зверху. Яка світлина краща 1 чи 2?" - поинтересовалась ведущая.

Снизу или сверху? Катя Осадчая в шортах свела с ума загорелыми ножками и озадачила сеть

Снизу или сверху? Катя Осадчая в шортах свела с ума загорелыми ножками и озадачила сеть

Катя Осадчая позировала на скалистом берегу во время отдыха в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Мнения подписчиков звезды разделились, прочем. Они сошли сь на том, что Катя неотразима, как ее не фотографируй.

  • З обох сторін гарно, але знизу ніжки кращі
  • 1 краще, видно обличчя
  • 1 супер. В захваті від тебе
  • Обидві світлини дуже- дуже гарні
  • Красота со всех сторон
  • З такими ніжками, як у вас, будь який ракурс шикарний!
  • Гарні обидві
  • Катюша, с такой фигурой, Вы прекрасны под любым наклоном и углом
  • 1, однозначно! Ви така гарна! Неперевершена!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая освоила новый для себя вид водного спорта и покаталась на Сап-доске.

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