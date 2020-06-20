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"Сними с него носки": Леся Никитюк озадачила сеть забавными фото с коллегой

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.06.2020 - 13:07
"Сними с него носки": Леся Никитюк озадачила сеть забавными фото с коллегой
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая в очередной раз похвасталась своим чувством юмора и креативностью

Леся Никитюк отличается незаурядным чувством юмора, при этом телеведущая не боится показаться смешной или забавной и любит посмеяться над собой. Не так давно она вернулась к работе и вновь колесит по Украине, снимая свое тревел-шоу "Ле Маршрутка", а попутно успевает делать креативные фото с участием своих коллег.

Так, недавно Леди Ле дала водителю маршрутки из проекта Богдану Богдановичу примерить свой купальник, он же стал героем новой серии фото юморной ведущей. Никитюк скопировала популярную среди влюбленных пар идею - на первом фото она запечатлена на фоне цветущих лилий, держа мужчину за руку. В кадре видна лишь его рука с часами на запястье.

&quot;Сними с него носки&quot;: Леся Никитюк озадачила сеть забавными фото с коллегой

Другой кадр звезда сделала в той же позе, однако теперь вместо руки взяла мужчину за ногу - при этом на нем сандалии с черными носками.

&quot;Сними с него носки&quot;: Леся Никитюк озадачила сеть забавными фото с коллегой

Леся Никитюк повеселила сеть забавными фото с коллегой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама же Леся позировала в коротком стильном топе с "фруктовым" принтом и серых брюках. Волосы блондинка оставила распущенными, а макияжем эффектно выделила глаза.

"...Настоящая женщина должна держать все в своих руках. P.s. Богданич купив собі ізіки, ссылка в описании", - шутливо прокомментировала забавные кадры Никитюк.

Фолловеры оценили юмор телеведущей и засыпали ее комментариями, при этом многие посоветовали снять с мужчины носки.

  • Оце Лесюня модніка урвала! Везууучааа!!!
  • Предложение ноги и сердца)
  • Лесічка .... Бл* зніми з нього носки
  • Модный))) в носках
  • Раньше мужчины были у ног женщин, а сейчас их ноги в женских руках
  • Друга фотка бомбическа.я тi кажу
  • Такая Обувь с носками - АнтиКекс
  • 2020 года модель?
  • Красотка! Чувство юмора на высоте
  • Леся, ты как всегда
  • В носочках
  • Ну як завжди дуууже романтично
  • Леся ты супер, но сними с Богданчика носки

&quot;Сними с него носки&quot;: Леся Никитюк озадачила сеть забавными фото с коллегой

Скриншот комментариев

Ранее "хищная" Леся Никитюк поразила перевоплощением и предстала в образе рыси.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюкведущая
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