Снежана Егорова рассказала, дает ли Антин Мухарский деньги на детей

Телеведущая Снежана Егорова, которая ранее удивила новостью о помолвке, дважды разведена, ее первый супруг - клипмейкер Семен Горов, от него Егорова имеет двух детей - Анастасию и Александру. А второй - шоумен Антин Мухарский, от него у телеведущей трое детей - Арина, Андрей и Иван. Поддерживает ли Мухарский их общих детей материально, Снежана Егорова рассказала в передаче "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

Развод с Мухарским выдался очень скандальным и долго обсуждался в прессе.

"Уже прошло 7 лет. Он ушел из семьи, когда нашему младшему сыну было полгода, я кормила его грудью. Я 2 года вообще надеялась, что мы найдем общий язык, и как взрослые люди разойдемся цивилизованно. 5 лет длились суды. Он живет своей личной жизнью. У меня нет алиментов. У меня есть договор, который собственно является основным документом, по которому мы должны действовать, потому что мы пришли к определенному согласию. Конечно, он вернул все долги, которые накопились в течение 4 лет. Он платит исправно сумму, указанную в договоре. Потому что договор ему не удалось разорвать, ибо он составлен в интересах детей. Антон платит деньги, потому что постоянно находится за границей и не хочет попадать в эту ловушку, хочет пересекать границу спокойно", - говорит "Зірковому шляху" Егорова.

Дети Снежаны Егоровой (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

Так же могут теперь пересекать границу и дети, ведь раньше, по утверждению Снежаны, Антон Мухарский не давал разрешения на их заграничный отдых. Почему так, пытался выяснить их старший сын.

"Несколько раз Андрюша пытался с ним поговорить. Это Андрюша мне рассказывает. Антон беспрепятственно мог общаться с детьми, если договаривался со мной. И он его спрашивал: "Папа, почему мы не можем выезжать за границу?", - говорит Андрей. "Потому, сынок, что я революционер. Я выбрал революцию, а не семью. А твоя мама ставит мне палки в колеса", - отвечал Антин. Он обычно говорит по-русски с детьми. Андрюша говорит: "Папа, подожди". Внимание, человеку 10 лет на тот момент. Андрюша говорит: "Папа, это твои отношения с нашей мамой. Я спрашиваю, почему мы, я, Арина и Ваня, не можем выехать за границу". Потому что, сынок, я - революционер". И далее комментарий моего сына: "И потом я понял, мама, что он шизофреник, налил ему чаю, мы поиграли в шахматы и он поехал домой". Все", - поделилась на канале "Украина" Снежана Егорова.

Напомним, ранее Ксения Мишина загадочно прокомментировала слухи о романе с Остапчуком.