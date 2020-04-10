Снайперы-Амуры: Виктор Винник и МЕРІ презентовали юбилейный пятый альбом

Со времени выхода предыдущего альбома Виктора Винника и МЕРІ «Я z України» прошло четыре года. Музыканты давно заявляли, что продолжается работа над пятой пластинкой, однако точное время релиза не указывали.

Альбом состоит из тринадцати песен и одного ремикса. Среди них – две дуэтные композиции: «Кордон» совместно с Василием Вирастюком и Александром Усиком и «Як Ніч і День» с Олесей Киричук. Большинство песен написаны в течение 2016-2020 годов, но есть и более древние, например, «Чому болиш?..» еще с далекого 1998-го. Более чем половина материала уже была обнародована в качестве синглов, но есть и новинки, которые станут приятной неожиданностью для поклонников МЕРІ.

«Снайпери-Амури», як і попередні альбоми Віктора Винника і МЕРІ, достатньо різнопланові за змістом текстів і звучанням, хоча лірика в новій платівці переважатиме. Віктор Винник з цього приводу зауважує: «Напевно, це пов’язано з тим, що ми не молодіємо. Ну, і особисто я ні на хвилину не можу забутий той факт, що наша країна у війні, а це радості не додає…», - считает Виктор Винник.

В поддержку альбома уже сняли шесть видеоклипов, в ближайшее время планируют новые съемки. Также запланирована серия концертов-презентаций новой работы от Виктора Винника и МЕРІ.

Скачать и послушать песни из альбома можно здесь: