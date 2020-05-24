Смысл жизни: Лилия Ребрик очаровала домашним фото с дочками и подняла важную тему

Лилия Ребрик, которая недавно восхитила роскошным этно-образом в воздушном платье-вышиванке, показала домашнее семейное фото, на котором она сидит на кровати вместе со своими двумя дочерями. Новый снимок популярная украинская телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

При этом Ребрик подняла важную тему, которая касается воспитания детей. Телеведущая порассуждала о том, какие отношение нужно выстраивать с детьми: дружеские или все-таки быть для них в первую очередь родителем, а потом уже другом.

Лилия Ребрик с детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"В это воскресенье я хочу поделиться с вами своими мыслями касательно воспитания детей. Двое моих дочерей - смысл моей жизни, мое счастье, девочки мои, и поэтому я очень много думаю над отношения с ними, над тем, как никогда не потерять с ними особую связь, которая есть, например, у меня с моей мамой. Как сделать так, чтобы они знали, что их мама за них всегда горой.

Мама-друг? Или мама-мама? Когда я впервые стала мамой, сразу решила: "буду своей Диане близким человеком, лучшим другом, "лучшей подружкой". А сейчас, когда родилась Полина, я немного переосмыслила все. Все же важно, чтобы ребенок тебя прежде всего уважал.

Ведь подружку можно поставить на место, на нее можно "фыркнуть", или можно проигнорировать, а можно и вообще навсегда рассориться. Ну всякое же бывает между девушками (и ребятами)! Дружба выдерживает много "нюансов". Вот почему такое отношение ребенка к родителям все же недопустимо.

Становиться подружками лучше уже во взрослом возрасте. В конце концов, к статусу, я бы даже сказала звание "Подружки" все же нужно дорасти. Поэтому уважение должно быть на первом плане. Думаю, недаром на западной Украине во многих семьях дети зовут родителей на Вы. Меня это всегда шокировало, у нас с родителями такого не было, а вот дети родной сестры мамы к ней с детства на Вы и по сей день обращаются на Вы.

Быть или не быть со своими детьми друзьями? На ты, или на Вы к родителям? Как "не перегнуть палку" в уважении к себе? Или наоборот, как сдружиться так, чтобы дети стали относиться к вам, как к сверстникам! Очень мне интересны ваши мысли и родительский или наоборот "детский" опыт!", - написала телеведущая.

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