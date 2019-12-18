Смотрела на курицу-гриль: Елена Кравец жестко отомстила Екатерине Кухар

Уже в эту субботу в 20:15 в эфире "1+1" выйдет первый предпраздничный выпуск проекта "Женский Квартал". В шоу будет немало ярких номеров на тему семейных отношений, а также миниатюр с привлечением известных персон. Так, в одной из них примет участие знаменитая украинская балерина Екатерина Кухар. По сюжету номера, героиня Елены Кравец, которая ранее поразила совместным фото с Усиком, пригласит ее к станку, чтобы та продемонстрировала свои хореографические способности и даже растяжку.

При этом Кравец не сможет удержаться и не ответить наконец на всю ту критику, которую слышала в свое время от Кухар в шоу Танцы со звездами 2019.

"Ваш танец, Катя, напомнил мне мое детство, как я стояла и смотрела на курицу-гриль. Так вот, даже курица была интереснее, там хотя бы корочка менялась", – скажет Елена Кравец Екатерине Кухар на глазах у всех зрителей. Но у балерины – отличное чувство юмора, поэтому критику Кравец она восприняла с пониманием и улыбкой:

"Я – судья на международных танцевальных фестивалях, в шоу "Танці з зірками", в "Лиге Смеха"… Иногда даже на улице люди просят рассудить их. Но "Женский квартал" преподнес мне сюрприз и устроил юмористический батл – это для меня совершенно новый опыт. Очень благодарна девочкам из "Женского Квартала" за их хорошее настроение, позитивную атмосферу и великолепное чувство юмора", – сказала уже после съемок Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар и Елена Кравец на сцене шоу "Женский квартал" (фото: пресс-служба)

В другой миниатюре, где действия разворачиваются в пункте МЧС на Буковеле, актрисы Ирина Сопонару и Валерия Товстолес появятся на сцене в лыжном снаряжении, но только лишь в купальниках. Что интересно, в реальной жизни Сопонару еще ни разу не каталась ни на лыжах, ни на сноуборде.

"Более того, я даже ни разу в жизни не была в Буковеле на отдыхе, только по работе, – признается актриса "Женского Квартала". – Честно говоря, я не очень люблю зиму - в этом плане, я всегда предпочту пляж, а не горы. Но именно в этом году у меня наконец, может, появится возможность попробовать свои силы и встать на борд. Меня пригласили на один фестиваль, где я хочу позаниматься с инструктором". Кстати, по словам Сопонару, в детстве она любила другой зимний вид спорта, а именно катание на коньках: "Сейчас же я могу сходить на каток разве что раз за зиму. Ведь с возрастом у меня появилась какая-то паранойя - что в меня на катке кто-то может врезаться, и что я упаду. Почему-то, когда я была ребенком, я об этом никогда не задумывалась".

Не пропустите – новый выпуск "Женского Квартала" уже в эту субботу на "1+1"!

Напомним, ранее Елена Кравец вспомнила о первом свидании с мужем и рассказала о семейной традиции.