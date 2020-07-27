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Смело! Дерзкая Настя Каменских удивила радикальной сменой имиджа на отдыхе

Понедельник 27 июля 2020 09:56
Смело! Дерзкая Настя Каменских удивила радикальной сменой имиджа на отдыхе
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица отправилась на отдых в Турцию

Настя Каменских соскучилась по путешествиям за время карантина, поэтому отправилась отдыхать в Анталию, Турция, и остановилась в фэшенебельном отеле Rixos Sungate. Она успела поделиться первыми кадрами с подписчиками в Instagram.

На одном из кадров счастливая Настя позирует с распущенными волосами с легким макияжем в невесомом наряде с открытыми плечами.

Смело! Дерзкая Настя Каменских удивила радикальной сменой имиджа на отдыхе

Настя Каменских показала первое фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

"Тестирую новый цвет волос. Мне идет?" - поинтересовалась Настя.

Одни поклонники решили, что экстримальный цвет волос певице очень идет, другим эксперимент пришелся не по вкусу, третьи же сразу "вычислили" артистку и сообщили, что на радикальные перемены она не решилась – это всего лишь маска приложения Tik Tok.

  • Настя, ты самая красивая девушка на эстраде да и вообще просто хорошая девчонка
  • Анастасия, вы прекрасны с любым цветом, таких мега позитивных девушек сложно найти
  • Безумно красиво
  • Такая красивая
  • Не прическа новая, а цвет волос
  • Интересный цвет, прикольно смотрится. Вам хорошо
  • Идет даже очень
  • Необычно
  • Классная
  • Секси
  • Маска Тик Тока вам очень идет

Скриншот комментариев

К слову, даже на отдыхе звезда не забывает о спорте и рано утром встречает рассвет на пробежке.

Смело! Дерзкая Настя Каменских удивила радикальной сменой имиджа на отдыхе

Смело! Дерзкая Настя Каменских удивила радикальной сменой имиджа на отдыхе

Настя Каменских со спортом на "ты" (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских в мини показала эффектную проходку и продемонстрировала стильный образ.

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