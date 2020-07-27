Смело! Дерзкая Настя Каменских удивила радикальной сменой имиджа на отдыхе

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица отправилась на отдых в Турцию

Настя Каменских соскучилась по путешествиям за время карантина, поэтому отправилась отдыхать в Анталию, Турция, и остановилась в фэшенебельном отеле Rixos Sungate. Она успела поделиться первыми кадрами с подписчиками в Instagram.

На одном из кадров счастливая Настя позирует с распущенными волосами с легким макияжем в невесомом наряде с открытыми плечами.

Настя Каменских показала первое фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/kamenskux)

"Тестирую новый цвет волос. Мне идет?" - поинтересовалась Настя.

Одни поклонники решили, что экстримальный цвет волос певице очень идет, другим эксперимент пришелся не по вкусу, третьи же сразу "вычислили" артистку и сообщили, что на радикальные перемены она не решилась – это всего лишь маска приложения Tik Tok.

Настя, ты самая красивая девушка на эстраде да и вообще просто хорошая девчонка

Анастасия, вы прекрасны с любым цветом, таких мега позитивных девушек сложно найти

Безумно красиво

Такая красивая

Не прическа новая, а цвет волос

Интересный цвет, прикольно смотрится. Вам хорошо

Идет даже очень

Необычно

Классная

Секси

Маска Тик Тока вам очень идет

Скриншот комментариев

К слову, даже на отдыхе звезда не забывает о спорте и рано утром встречает рассвет на пробежке.

Настя Каменских со спортом на "ты" (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских в мини показала эффектную проходку и продемонстрировала стильный образ.