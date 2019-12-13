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Смело! 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила откровенным фото из постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.12.2019 - 21:26
Смело! 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила откровенным фото из постели
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда показала новое селфи

Кэтрин Зета-Джонс часто радует поклонников постами в своем микроблоге. Она регулярно показывает трогательные семейные кадры, обожает признаваться в любви своему мужу Майклу Дугласу, а также просто демонстрировать свою неувядающую красоту. А вот откровенных снимков на ее странице в Instagram не так и много.

Смело! 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила откровенным фото из постелиНовое селфи Кэтрин (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Несколько часов назад в аккаунте популярной голливудской актрисы появилось новое фото, сделанное не где-нибудь, а в постели. Кэтрин лежит с голыми плечами на белоснежной простыне, закинув одну руку за голову. На лице звезды практически нет макияжа (ресницы и брови, по всей видимости, она носит перманентные), а потому фото наглядно демонстрирует, как выглядит Зета-Джонс утром сразу пробуждения.

Смело! 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила откровенным фото из постелиАктриса выглядит роскошно (фото: instagram.com/catherinezetajones)

«Собираюсь принять душ на высоте 42 тыс. футов сегодня в авиакомпании Эмиратов», – написала актриса под фото. А поклонники, как всегда, поспешили высказать свое мнение о Кэтрин, называв самой красивой и вдохновляющей. Что ж, Кэтрин их заслужила!

Смело! 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила откровенным фото из постелиКэтрин и Кэрис (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, актриса сейчас практически прекратила сниматься в кино, все свободное время посвящая семье и личному бизнесу. Также неувядающая красавица часто снимается для модных домов и глянцевых журналов. Недавно вместе со своей 16-летней дочерью Кэрис она стала лицом новой линии сумок от Fendi. Съемки проходи в Риме и вышли невероятно романтичными и стильными. "Дуэт мать-дочь демонстрирует серию MeAndMyPeekaboo. Кэтрин и Кэрис доказывают, что стиль и красота передаются из поколения в поколение", – так звучит главная мысль рекламной кампании.

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