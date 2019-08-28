Смелая! Слава из НеАнгелов в купальнике экстремально преодолела свой страх

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица отдыхает в Каннах и наслаждается жизнью

Слава Каминская из группы НеАнгелы после болезненного развода с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, не унывает и старается брать от жизни по максимуму. Так, певица не упустила возможность насыщенно отдохнуть с подругами во Франции. Так, она уже успела побывать в Каннах, где "выгуляла" стильный наряд "в горошек", выгодно подчеркнувший ее изящные формы. Затем Слава отправилась в морское путешествие на яхте вдоль Лазурного берега и вместе с веселой и шумной компанией провела незабываемое время на борту.

Артистка даже утроила импровизированный концерт для всех собравшихся и спела хит группы НеАнгелы – "Сережа". Послушать украинскую певицу собрались яхты и парусники, оказавшиеся поблизости.

Также Славе удалось преодолеть свой страх, о чем она тут же с радостью сообщила подписчикам.

Певица в пикантном купальнике сиганула в воду прямо с борта яхты, причем высота судна была довольно внушительной. Компанию ей составила одна из подруг.

"Я очень боялась прыгать, до сегодняшнего дня", - сообщила артистка, показав свой экстремальный поступок.

Поклонники певицы поддержали ее и оставили комплименты для смелой Славы в комментариях под коротким видео.

Синхронистки

Классная

Агонь

Смелая

Отлично получилось! Впечатляет!

Крутяк

Канны они такие - вдохновляют!

Я б описалась! Но в воде б никто не увидел. Смелые девочки!

Скриншот комментариев

Также Слава поделилась несколькими кадрами с друзьями и оставила к ним мотивирующую и жизнеутверждающую подпись.

"В моей Жизни всегда, когда стою перед выбором, когда возникают сомнения, как правило я говорю - ДА! Знаю, что будет интересно", - заверила она.

Фото: Слава Каминская с друзьями на яхте (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминскаяиз НеАнгелов устроила масштабную подготовку к зиме и примерила роскошные шубки.

Также Слава Каминская ошарашила размером своих официальных доходов.