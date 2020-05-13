Случилось много значимых событий: солнечная Настя Каменских поделилась своим счастьем

Настя Каменских провела время на карантине интересно и насыщенно – она успела организовать полезный и познавательный марафон-треннинг для подписчиков "Жизнь в стиле NK”, снимает влоги, проводит онлайн-тренировки и щедро делиться лайфаками. Певица призналась, что после послабления карантина намерена с двойным усердием приступить к работе и уже совсем скоро порадует поклонников музыкальными новинками. А еще Настя уверяет, что обожает май – этот месяц для нее знаковый во всех отношениях. Так, она опубликовала в Instagram солнечное весенее фото и сделала признание.

В кадре певица запечатлена в удобной ветровке оттенка кофе с молоком. Настя дополнила расслабленный образ для прогулки джинсами прямого кроя с лампасами в тон парке. Волосы она собрала в хвост и предпочла обойтись без макияжа.

"Обожаю май! Это месяц, в котором родились мои самые близкие люди и случилось много значимых для меня событий. А еще люблю его за то, что он такой разный. Дождь, ветер, а потом такое яркое солнышко. В воздухе уже пахнет летом и теплом", - поделилась своими эмоциями певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники хорошо знают, что 4 мая звезда отметила день рождения, а вслед за ней – 8 мая – 39-летие отпраздновал и ее муж Потап. А вот 23 мая пара отметит годовщину официального брака, хотя, по словам рэпера, в отношениях с певицей он состоит намного дольше.

Красотка

Красота неописуемая

Классная фотка! Супер

Клас

Круто

Анастасия, прекрасно выглядишь

Невероятно красиво

Куколка шикарная, красавица

Вау, какая красота и милота, все вместе

Настя, ты очень красивая

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал домашнюю вечеринку с Настей Каменских в честь своего дня рождения.