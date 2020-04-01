Сложно сбавить обороты: Джамала рассказала о трудностях второй беременности

Джамала, которая сейчас ожидает второго ребенка, привыкла к активному темпу жизни и до объявления карантина успевала заниматься семьей, своим здоровьем, при этом путешествовала, выступала на сцене и демонстрировала модные обновки. Так что вынужденное нахождение дома дается ей не очень легко, однако и на карантине певица не лежит на диване - она дает концерты онлайн, много времени посвящает сыну Эмиру-Рахману и делится с поклонниками полезными советами.

В свежей публикации в своем Instagram Джамала рассказала, с какими сложностями она столкнулась во время второй беременности и как с ними справляется. Она сопроводила пост невероятно нежным снимком, на котором сидит на диване, трогательно положив руку на округлившийся животик. Длинное облегающее платье розового цвета подчеркивает особую красоту форм беременной звезды, которая приподняла голову и закрыла глаза.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Я привыкла свою первую беременность проводить достаточно активно: работа, спорт, встречи с друзьями. У меня была бесконечная череда съёмок в шоу, программах, запись интервью, концерты. Я занималась йогой и плаванием. Большую часть этой беременности я провела активно. И сейчас мне сложно сбавить обороты и проводить все время дома. Многие говорят: «Ждёшь ребенка? Класс! Отдыхай, лежи, наслаждайся». Я к такому не привыкла. Поэтому остаётся продолжать заниматься музыкой, записывать каверы, давать интервью по скайпу :) и постараться меньше есть :( А спортзал мне заменяют онлайн-тренировки, когда позволяет человек-пружина.

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На последних месяцах беременности у меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда. В первую беременность я много внимания уделяла уходу за кожей, потому что очень боялась растяжек. Не знаю, что помогло больше — масло или моя генетика, но у меня не было ни одной растяжки. Когда ты постоянно дома, кожа сохнет как-то особенно быстро. Сейчас я также использую масло, которое буквально спасает от сухости. Оно очень хорошо увлажняет и защищает мою кожу.

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Желаю здоровья абсолютно всем! Но именно сейчас хочется особо поддержать тех, кто находится в положении! Ведь мы-то знаем, какая это непростая работа — выносить Человека!!! Посылаю вам всю свою поддержку и любовь!" - откровенно поделилась артистка.

Поклонники засыпали Джамалу пожеланиями здоровья и легкой беременности и восхищаются нежным снимком.

Будь здорова и счастлива.

Сил и здоровья, милая Джа

Красивая такая

Вам пасує вагітність, будьте здорові

Дуже мило. Успіхів Вам і здоров`я

Мабуть, друга дитинка буде спокійна, не пружинка, бо ви в більш розслабленому стані :)

все у вас будет хорошо!

Какая сказочная и божественная. скорее всего будет хлопчик, совсем не изменилась!!! Здоровья!!!

Бажаю здоров'я вашій новій дитині.

Друга вагітність,мабуть,це зовсім інша історія,ніж 1

Як вам личить цей стан, здоров'я вам і всій вашій родині

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала рассказала о своем крымском детстве и показала архивные фото.