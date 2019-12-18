Словно жених и невеста: Ким Кардашьян вышла в свет в роскошном платье и под руку с мужем

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда вышла в свет с мужем

В минувшие выходные американский рэпер Пи Дидди отметил свое 50-летие. Вечеринку он устроил в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, позвав самых близких друзей. На юбилее популярного певца собрались Бейонсе и Jay-Z, Dr.Dre с супругой Николь Срит, Пэрис и Ники Хилтон, Наоми Кэмпбелл… Побывали тут и члены семейства Кардашьян-Дженнер. Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян успели выложить с вечера массу фото. А вечно занятая проектами Ким Кардашьян только несколько часов назад нашла время, чтобы продемонстрировать поклонникам свой образ.

Ким и Канье перед вечеринкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дресс-кодом ивента был black tie, а потому гости выбирали роскошные платья от брендов класса люкс, изысканные драгоценности и вечерние образы. Но Ким сумела и здесь выделиться. На вечер она пришла в элегантном платье от Vivienne Westwood с корсетом и длинным шлейфом оттенка шампанского. На запястье 39-летней знаменитости сверкал браслет с бриллиантами, а в руках она держала клатч необычной формы Chanel в виде перламутровой ракушки. Макияж в приглушенной коричневой гамме и укладка в духе старого Голливуда завершали гламурный образ.

Ким выглядела просто потрясающе! (фото: instagram.com/kimkardashian)

Канье выбрал для вечера классический черный костюм и белую рубашку. На фото, которые Ким выложила в сеть, пара смотрится гармонично и стильно. И к слову, выглядят так, словно Ким и Канье решили устроить себе еще одну свадебную церемонию. Галерея набрала более 3 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев от фолловеров знаменитости.

Семья на дне рождения Сейнта (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким поделилась забавными фото с дня рождения старшего сына, которому 5-го декабря исполнилось 4 года. "Мы с Канье устроили Сейнту самую крутую вечеринку динозавров на его 4-й день рождения!!! Ему было так весело! Спасибо @mindyweiss", – написала Ким. На фото, как обычно, присутствуют все члены семьи, которые обожают проводить время вместе.