Словно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочь

Наталья Водянова с дочерью (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель провела все выходные с Невой

Наталья Водянова – мама пятерых детей, и посты с ними – не редкость на странице супермодели. Но вот со своей единственной дочерью она проводит не так много времени наедине. Исключение составили прошлые выходные. Чисто девичьей компанией Наталья и 13-летняя Нева отправились в небольшое путешествие. Водянова в своем стиле показала его от и до, сопровождая многочисленные сториз забавными и порой трогательными подписями. Девушки гуляли по лесу Фонтенбло, веселились, ели необычные блюда и просто наслаждались обществом друга друга без мужчин. Несколько часов назад Наталья опубликовала небольшой фотоотчет.

Наталья с Невой на прогулке (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель показала пару веселых кадров на качелях на фоне живописной природы. Видимо, Наталья и Нева сфотографировали друг дружку по очереди. Выглядят они обе счастливыми и довольными и напоминают больше сестер или подруг, чем мать и дочь. Оделись девушки для прогулки просто и комфортно. Наталья выбрала короткую юбку, жакет и кроссовки, Нева – белую футболку и джинсовые шорты, а ноги – кеды.

Нева – единственная девочка в семье Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Подписчики Натальи засыпали их комплиментами и приятными словами. Многие подчеркнули, что все, что делает и несет в мир Водянова – красиво. И Нева точно пойдет по ее стопам.

Лукас и Нева (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, девочка – весьма увлекающая натура с массой хобби. Она обожает животных, и на ней в основном лежат заботы о домашнем любимчике семьи – коте Галилео. К тому же она постоянно носит за собой на прогулки. А на 13-й день рождения, который Нева отметила в конце марта, Водянова подарила ей весьма необычный подарок.

Наталья и Антуан вместе воспитывают всех детей (фото: instagram.com/natasupernova)

Балкон их парижской квартиры был уставлен многочисленными комнатными растениями. К подарку прилагались также разнообразные приспособления для ухода за ними, начиная от инструментов до почвы. Дочь Натальи осталась в полном восторге от такого презента.