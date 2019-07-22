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Словно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочь

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.07.2019 - 18:32
Словно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочь
Наталья Водянова с дочерью (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель провела все выходные с Невой

Наталья Водянова – мама пятерых детей, и посты с ними – не редкость на странице супермодели. Но вот со своей единственной дочерью она проводит не так много времени наедине. Исключение составили прошлые выходные. Чисто девичьей компанией Наталья и 13-летняя Нева отправились в небольшое путешествие. Водянова в своем стиле показала его от и до, сопровождая многочисленные сториз забавными и порой трогательными подписями. Девушки гуляли по лесу Фонтенбло, веселились, ели необычные блюда и просто наслаждались обществом друга друга без мужчин. Несколько часов назад Наталья опубликовала небольшой фотоотчет.

Словно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочьСловно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочьНаталья с Невой на прогулке (фото: instagram.com/natasupernova) 

Супермодель показала пару веселых кадров на качелях на фоне живописной природы. Видимо, Наталья и Нева сфотографировали друг дружку по очереди. Выглядят они обе счастливыми и довольными и напоминают больше сестер или подруг, чем мать и дочь. Оделись девушки для прогулки просто и комфортно. Наталья выбрала короткую юбку, жакет и кроссовки, Нева – белую футболку и джинсовые шорты, а ноги – кеды.  

Словно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочьНева – единственная девочка в семье Натальи (фото: instagram.com/natasupernova) 

Подписчики Натальи засыпали их комплиментами и приятными словами. Многие подчеркнули, что все, что делает и несет в мир Водянова – красиво. И Нева точно пойдет по ее стопам.

Словно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочьЛукас и Нева (фото: instagram.com/natasupernova) 

К слову, девочка – весьма увлекающая натура с массой хобби. Она обожает животных, и на ней в основном лежат заботы о домашнем любимчике семьи – коте Галилео. К тому же она постоянно носит за собой на прогулки. А на 13-й день рождения, который Нева отметила в конце марта, Водянова подарила ей весьма необычный подарок.

Словно подруги: Наталья Водянова показала подросшую дочьНаталья и Антуан вместе воспитывают всех детей (фото: instagram.com/natasupernova) 

Балкон их парижской квартиры был уставлен многочисленными комнатными растениями. К подарку прилагались также разнообразные приспособления для ухода за ними, начиная от инструментов до почвы. Дочь Натальи осталась в полном восторге от такого презента.

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