Словно персик: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила неувядающей красотой

Дженнифер Лопес поделилась новым фото, на котором выглядит настолько молодой, что сеть не смогла сдержать восторгов. В этот раз 50-летняя звезда позирует испанскому журналу People en Español, который включил ее в список «50 самых красивых людей 2020».

Для съемки, автором которой стал известный фотограф Миллер Мобли, она надела черный свитер с горлом и крупным цветком на плече, а также высокие черные брюки из гладкой блестящей ткани. В дополнение к такому стильному образу женщины-вамп ей сделали укладку с вытянутыми прядями и макияж с золотистым блеском теней на веках. Она сидит на стуле, слегка запрокинув голову, и смотрит в камеру несколько вызывающе. В подписи знаменитость коротко поблагодарила издание.

Новое фото Лопес (фото: instagram.com/jlo)

А в ответ услышала множество комплиментов. Особенно много их них коснулись внешности дивы. Как и обычно в таких случаях, поклонники хотя узнать секреты красоты Дженифер и ее невероятной способности оставаться «вечно молодой».

Ты выглядишь, словно спелый персик

Ты так красива!

Ты выглядишь столь великолепно… о боже!

Ты идеальна

Удивительна

Королева

Несравненная

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Также певица не смогла удержаться на днях от поста, посвященного своему материнству. Она опубликовала несколько редких кадров со своими детьми: Максом и Эммой. Счастливая мама и ее талантливые дети позируют в студии, в автобусе и в простой домашней обстановке. Все трое выглядят счастливыми и умиротворенными. «Быть мамой – это моя самая большая радость и счастье ... моя самая большая проблема и мой самый большой триумф», – добавила Лопес трогательную подпись.

Дженнифер Лопес с детьми (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Напомним, в семье певицы и ее будущего супруга Алекса Родригеса также есть дети от предыдущего барка экс-бейсболиста. Эла недавно отметила свое 12-летие. А старшей Наташе в ноябре исполнится 16.