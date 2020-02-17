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Словно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 18:42
Словно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерью
Риз Уизерспун с дочкой (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Актриса показала новое фото с дочкой

Риз Уизерспун уже не раз покоряла сеть своим удивительно молодым внешним видом, а также схожестью с 20-летней дочерью Авой Элизабет Филлипп. Но стоит ей опубликовать очередное селфи с юной красоткой, как она вновь взрывается восторгами. Несколько часов тому Риз показала новое фото: они с Авой отправились на горнолыжный курорт. На снимке мама и дочь позируют на подъемнике. Одетые в спортивные курточки, без макияжа, они выглядят невероятно похожими. Те же голубые глаза, светлые волосы и "фирменная" семейная улыбка. "Лыжные кролики на отдыхе", – написала знаменитая актриса.

Словно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерьюНовое селфи мамы и дочери (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Фолловеры, которые просто обожают подобные фото, и в этот раз молчать не стали.

  • Двойняшки! Надеюсь, вы, великолепные ангелы, прекрасно проводите время!
  • Похоже, она может быть твоим близнецом! Это твоя сестра, Риз?
  • О боже, вы великолепны, как две сестры!
  • О боже, близнецы!!!! Я буквально не могла выбрать, кто есть кто сначала.
  • Близняшки! У вас двоих самые красивые голубые глаза
  • Какая мать, такая дочь. В прямом смысле!
  • О боже, вы великолепны, как две сестры!

Словно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерьюСловно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерьюСловно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерьюСловно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерьюСловно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерью

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/reesewitherspoon)

Напомним, Ава родилась в первом браке знаменитой голливудской "блондинки в законе", с актером Райаном Филлиппом. В этом союзе также появился на свет старший сын Риз – Дикон Риз Филлипп. Сейчас же Уизерспун замужем за агентом Джимом Тотом, с которым она год до свадьбы состояла в отношениях. В этой семье появился на свет ее третий ребенок – сын Теннесси Джеймс.

Словно двойняшки: 43-летняя Риз Уизерспун восхитила сеть схожестью с юной дочерьюАва пошла в своих звездных родителей (фото: instagram.com/avaphillippe)

Девушка часто выходит в свет со своей знаменитой мамой, но пока что в качестве гостьи показов и премьер. Она не принимала участия в шоу-бизнес-проектах, хотя из-за яркой внешности ей давно предрекают головокружительную карьеру. Известно, что Ава увлекается рисованием, что заметно по ее блогу. А также обожает верховую езду.

Интересно, что внешне Ава похожа на обоих родителей. Со своим отцом она невероятно близка и встречается при каждой возможности. Он же дал девочке имя. "Свою дочь я назвал Авой в честь актрисы Авы Гарднер, потому что она была единственной женщиной, которая могла сломить Фрэнка Синатру. Поэтому идея этого имени показалась мне очень классной», – поделился как-то Райан Филлипп.

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