ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Немов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2020 - 18:42
Немов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкою
Різ Уізерспун з донькою (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Акторка показала нове фото з донькою

Різ Уізерспун вже не раз підкорювала мережу своїм дивно молодим зовнішнім виглядом, а також схожістю з 20-річною дочкою Авою Елізабет Філліпп. Але варто їй опублікувати чергове селфі з юною красунею, як вона знову вибухає захватами. Кілька годин тому Різ показала нове фото: вони з Авою вирушили на гірськолижний курорт. На знімку мама і дочка позують на підйомнику. Одягнені в спортивні курточки, без макіяжу, вони виглядають неймовірно схожими. Ті ж блакитні очі, світле волосся і "фірмова" сімейна посмішка. "Лижні кролики на відпочинку", – написала актриса.

Немов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкоюНове селфі мами і доньки (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Фолловери, які просто обожнюють подібні фото, і цього разу не стали мовчати.

  • Двійнята! Сподіваюся, ви, прекрасні ангели, чудово проводите час!
  • Схоже, вона може бути твоїм близнюком! Це твоя сестра, Різ?
  • О боже, ви прекрасні, як дві сестри!
  • О боже, близнюки!!!! Я буквально не могла зрозуміти, хто є хто спочатку.
  • Близнючки! У вас двох найкрасивіші блакитні очі
  • Яка мати, така й донька. У прямому сенсі!
  • О боже, ви прекрасні, як дві сестри!

Немов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкоюНемов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкоюНемов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкоюНемов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкоюНемов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкою

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, Ава народилася в першому шлюбі знаменитої голлівудської "блондинки в законі", з актором Райаном Філліппом. В цьому союзі також з'явився на світ старший син Різ – Дікон Різ Філліпп. Зараз же Уізерспун одружена агентом Джимом Тотом, з яким вона рік до весілля була у відносинах. У цій родині з'явилася на світ її третя дитина – син Теннессі Джеймс.

Немов двійнята: 43-річна Різ Візерспун захопила мережу схожістю з юною дочкоюАва пішла у своїх зіркових батьків (фото: instagram.com/avaphillippe)

Дівчина часто виходить у світ зі своєю знаменитою мамою, але поки що у якості гості івентів. Хоча через яскраву зовнішність їй давно пророкують запаморочливу кар'єру. Відомо, що Ава захоплюється малюванням, що помітно по її блогу. А також обожнює верхову їзду.

Цікаво, що зовні Ава схожа на обох батьків. Зі своїм батьком вона неймовірно близька і зустрічається при кожній можливості. Він же дав дівчинці ім'я. "Свою дочку я назвав Авою на честь актриси Ави Гарднер, тому що вона була єдиною жінкою, яка могла зломити Френка Сінатру. Тому ідея цього імені здалася мені дуже класною», – поділився якось Райан Філліпп.

Вона досконала! 44-річна Єва Лонгорія похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому комбінезоні Жінкам платять менше: Forbes розкрив списки найбільш високооплачуваних акторів 2019 року
Новини України актриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся