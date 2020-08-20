Словно девчонка: Наталья Водянова восхитила точеной фигурой и цветущим внешним видом

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель выбрала весьма пикантный наряд

Наталья Водянова сейчас отдыхает на юге Франции в компании своей давней подруги – модели Мариякарлы Босконо. Самые яркие моменты своих летних каникул молодые мамы выкладывают в сеть. Впрочем, если бы биографии знаменитых красавиц не были так известны, можно было бы предположить, что они – совсем юные девушки, которые отправились на поиски приключений. Именно так считают пользователи сети, которых просто покорило новое фото Натальи. На нем модель и филантроп позирует вместе с Мариякарлой. Обе они выбрали луки по-летнему яркие и минималистичные.

Наталья и Мариякарла (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья примерила яркий купальник с широким нем на талии, а сверху на него надела топ в пеструю полосу. Сверху Водянова надела шифоновую плиссированную юбку. Такая одежда сделала фигуру многодетной мамы невероятно тонкой и стройной. Макияж Наталья не сделала, а выгоревшие от солнца волосы уложила слегка небрежно. Пляжный аутфит дополнил тонкий браслет на запястье. Подруга Водяновой выбрала на пляж классику летнего гардероба: джинсовые шорты и черный топ с оборкой, а в завершение образа подобрала соломенную шляпку. Девушки стоят на фоне морского пейжаза, счастливые и довольные. «Моя любовь», – подписала Наталья серию снимков.

Наталья на отдыхе в компании друзей (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники отметили, что выглядят Наталья и Мариякарла, словно девчонки – юными и беззаботными. К слову, в отпуск мамы отправились вместе с детьми. Наталья несколько раз показывала в своих сториз дочь Неву, а также там фигурировала и дочь Босконо, которой вскоре исполнится 8 лет.