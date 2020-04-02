Словно девчонка: Катя Осадчая без макияжа показала свой способ получить красивый загар

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая продемонстрировала, чем занимается, пока спит сын

Катя Осадчая призывает поклонников оставаться дома во время карантина и сама старается без нужды не покидать пределы своего жилища, но ведущей все же приходиться иногда выезжать на съемки программы "Светская жизнь" ради студийного интервью со звездными гостями. Теледива поделилась рабочим фото в вечернем синем платье и медицинской маске, а компанию ее составил именинник Дмитрий Монатик, которому 1 апреля исполнилось 34 года! Остальное же время Катя проводить в компании мужа Юрия Горбунова и трехлетнего сыночка Ивана в загородном доме. Так, звезда поделилась солнечным домашним селфи.

В кадре ведущая позирует без макияжа в уютной обстановке, расположившись на диване. Солнце падает на ее лицо, а на шее можно заметить стильный и элегантный аксессуар – шелковый платочек в пастельных тонах.

"Засмагаю на дивані з книжкою, у аніматора година перерви, поки Іван спить. Які в вас справи сьогодні?" - поинтересовалась теледива.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники Кати ринулись рассказывать ее о своих карантинных достижениях, а также не оставили ее без искренних комплиментов. Многие любопытные поинтересовались, какую литературу сейчас предпочитает звезда.

Кухня, книжки, настольні ігри. Катюша, ви позитивна класна

Яка ж ви гарна

Ви без макіяжу, як малесенька дівчинка, дуже мила

Катюша, Вы очень красивая, даже без макияжа!

Сонце тобі личить

Красавица

Вау, дуже гарно

Катенька, какая у вас красивая кожа

Скриншот комментариев

Катя решила удовлетворить любопытство поклонников и показала книгу, которую сейчас читает: "Хитмейкеры" Дерека Томпсона.

Фото: Катя Осадчая поделилась книгой, которую сейчас читает (instagram.com/kosadcha)

Также она поделилась рабочим фото Юрия Горбунова, который недавно признался, что освоил новую форму работы – дистанционную с помощью различных программ.

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"На рабочей встрече", - подписала ведущая "случайный" кадр с мужем за ноутбуком и с телефоном в руках.