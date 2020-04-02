ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Словно девчонка: Катя Осадчая без макияжа показала свой способ получить красивый загар

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2020 - 09:26
Словно девчонка: Катя Осадчая без макияжа показала свой способ получить красивый загар
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая продемонстрировала, чем занимается, пока спит сын

Катя Осадчая призывает поклонников оставаться дома во время карантина и сама старается без нужды не покидать пределы своего жилища, но ведущей все же приходиться иногда выезжать на съемки программы "Светская жизнь" ради студийного интервью со звездными гостями. Теледива поделилась рабочим фото в вечернем синем платье и медицинской маске, а компанию ее составил именинник Дмитрий Монатик, которому 1 апреля исполнилось 34 года! Остальное же время Катя проводить в компании мужа Юрия Горбунова и трехлетнего сыночка Ивана в загородном доме. Так, звезда поделилась солнечным домашним селфи.

В кадре ведущая позирует без макияжа в уютной обстановке, расположившись на диване. Солнце падает на ее лицо, а на шее можно заметить стильный и элегантный аксессуар – шелковый платочек в пастельных тонах.

"Засмагаю на дивані з книжкою, у аніматора година перерви, поки Іван спить. Які в вас справи сьогодні?" - поинтересовалась теледива.

Словно девчонка: Катя Осадчая без макияжа показала свой способ получить красивый загар

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники Кати ринулись рассказывать ее о своих карантинных достижениях, а также не оставили ее без искренних комплиментов. Многие любопытные поинтересовались, какую литературу сейчас предпочитает звезда.

  • Кухня, книжки, настольні ігри. Катюша, ви позитивна класна
  • Яка ж ви гарна
  • Ви без макіяжу, як малесенька дівчинка, дуже мила
  • Катюша, Вы очень красивая, даже без макияжа!
  • Сонце тобі личить
  • Красавица
  • Вау, дуже гарно
  • Катенька, какая у вас красивая кожа

Скриншот комментариев

Катя решила удовлетворить любопытство поклонников и показала книгу, которую сейчас читает: "Хитмейкеры" Дерека Томпсона.

Словно девчонка: Катя Осадчая без макияжа показала свой способ получить красивый загар

Фото: Катя Осадчая поделилась книгой, которую сейчас читает (instagram.com/kosadcha)

Также она поделилась рабочим фото Юрия Горбунова, который недавно признался, что освоил новую форму работы – дистанционную с помощью различных программ.

Словно девчонка: Катя Осадчая без макияжа показала свой способ получить красивый загар

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"На рабочей встрече", - подписала ведущая "случайный" кадр с мужем за ноутбуком и с телефоном в руках.

Наш доктор: сын Осадчей и Горбунова "определился" с будущей профессией Королева телевидения: Катя Осадчая поразила сказочным платьем на шоу Голос страны-10
Новости Украины Катя Осадчая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь