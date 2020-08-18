Словно близняшки: 57-летняя Деми Мур поразила молодостью на фото со взрослой дочерью

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса отметила день рождения дочери

Деми Мур на днях отметила 32-летие старшей дочери – Румер. Неувядающая звезда не поскупилась на слова любви для девушки, написав ей в своем блоге трогательное послание. «Слова не могут передать любовь, благодарность и радость, которые я испытываю к тебе. Ты великолепная женщина, но ты всегда будешь моим ребенком... Ты изменила мою жизнь и придала ей значение, превосходящее все, что я когда-либо знала. С Днем рождения, Румер Гленн! Я люблю тебя сегодня и навсегда». Деми также добавила фото, на которых она позирует в молодости с Румер – еще совсем ребенком. Запостила она и несколько фото, на которых девочка запечатлена в разные периоды взросления.

Деми Мур и Румен (фото: instagram.com/demimoore)

После знаменитая актриса запостила фото с празднования дня рождения. По семейной традиции, на торжестве собрались практически все члены большой династии. Как обычно, они решили провести тематическую вечеринку на природе, выбрав в качестве дресс-кода необычные наряды в стиле «Алисы в Стране чудес». «Крокет на день рождения в Стране чудес», – написала Мур, отметив своих дочерей от Брюса Уиллиса, а также их избранников.

Деми Мур отметила день рождения взрослой дочери (фото: instagram.com/demimoore)

Позже она добавила еще одно фото – на нем знаменитость позирует с самой именинницей. Румер в забавной шляпке с надписью «Мой день рождения», а также Деми в солнцезащитных очках и черной майке выглядят очень похожими. 57-летняя мама и 32-летняя дочь собрали массу комплиментов. Многие отметили, что они словно сестры. «Деми самая красивая женщина в мире», «Обе вы просто божественны», «Восхитительная мама и дочь», «Вы выглядите, словно близняшки», «Прекрасные женщины», «Какие же красивые и сексуальные леди», «Удивительные»…

К слову, Брюс Уиллис на празднике замечен не был. Хотя обычно он не пропускает семейные торжества. А большую часть карантина и вовсе провел с Деми Мур и старшими дочерьми от первого брака.