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Словно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди Клум

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2020 - 22:32
Словно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди Клум
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель не отказывает себе в смелых образах

Хайди Клум, которой на днях исполнилось 47 лет, известна своей неувядающей красотой. Глядя на образы вечно стройной и соблазнительной модели, в эту цифру верится с трудом. Мама четверых детей позволяет себе дерзкие мини и эффектные наряды, в которых выглядит невероятно стильно и гармонично. Причем не только в качестве сценических образов, но и в повседневной жизни.

Словно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди Клум

Разумеется, эти платья с максимальными разрезами и глубокими декольте не смотрелись бы столь эффектно, если бы не идеальное тело супермодели. Хайди признается: главный секрет – в хорошей генетике. Но и без регулярных физических нагрузок и сбалансированного питания также не обходится. Как-то Хайди призналась, что с годами все сложнее оставаться в превосходной форме. «С возрастом все меняется. У меня четверо детей, и в каждую беременность я набирала не менее 20 килограммов. Конечно, все эти изменения не смогли пройти бесследно для моего тела: у меня появлялись растяжки и целлюлит, однако то, как я справлялась с ними в 20 и 40 лет, – две абсолютно противоположные истории».

Словно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди Клум

По словам Хайди, только к 30 она стала всерьез задумываться о том, что ест. Модель все так же балует себя любимыми картошкой фри и гамбургерами, но теперь только иногда. Основу же рациона Клум составляют сбалансированные, максимально полезные продукты. Также после тридцати Хайди участила походы в спортзал: она начала заниматься не менее пяти раз в неделю. Индивидуальная программа с личным инструктором составлена с акцентом на ягодицы и ноги – главный предмет гордости супермодели. К слову, бесконечные ноги Хайди даже застрахованы, причем одна на $1.2 млн, а другая – на $1 млн, так как на ней уже есть небольшой шрам около колена.

Итак, изучаем самые яркие наряды супермодели за прошлый год, которые демонстрируют красоту соблазнительной модели в полной мере.

Словно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумСловно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди Клум

Словно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумСловно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумСловно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумСловно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумСловно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумСловно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумСловно Барби: самые соблазнительные и провокационные образы 47-летней Хайди КлумХайди любит яркие наряды (фото: instagram.com/heidiklum)

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модель
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