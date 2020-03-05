Словно Барби: 46-летняя Хайди Клум показала безупречную фигуру в эффектном мини

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель восхитила роскошным телом

Хайди Клум – одна из самых успешных моделей в мире, которая развивается во многих других направлениях. В последнее время звезда успешно строит телекарьеру, а потому блистает в разнообразных телешоу. Одно из самых успешных – America's Got Talent, где она выступает в роли судьи. На съемки 46-летняя модель всегда подбирает эффектные образы, которые помогают выгодно подчеркнуть ее совершенное тело.

Хайди в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Для своего последнего выхода Хайди примерила черно-белое мини-платье с пышной оборкой, которую модель кокетливо спускала на одно плечо. Дополнили наряд утонченные босоножки на шпильках с тонкими ремешками на щиколотках. Платье отлично село по фигуре Клум, показав ее стройные длинные ноги, пышные формы и точеные руки. Последний штрих – фирменные smoky eyes, а также укладка с вытянутыми волосами, уложенными на прямой пробор. Выглядела звезда, как всегда: просто безупречно. "Королева!", "Самая лучшая", "Бесподобна", "Барби" – засыпали ее комплиментами поклонники.

Модель выглядела просто безупречно (фото: instagram.com/heidiklum)

Стоит отметить, что черно-белый анималистический принт сейчас на пике популярности. Сама Клум часто его обыгрывает в разных образах. К примеру, для лука в стиле сафари. Его составили болотного оттенка мини-шорты, жакет с накладными карманами, а также ботфорты "под зебру" и очки-авиаторы со цветными стеклами.

Хайди любит "горячие" образы (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, недавно Хайди показала еще более пикантный образ: она предстала в облегающем кружевном комбинезоне. На фото она позирует на диване, а потому кадры получились весьма горячими. К соблазнительному образу модель добавила также золотистый плащ. К слову, в сториз Хайди показала несколько фото и видео с мужем: счастливые супруги нежно целуются и танцуют. Тем самым модель развеяла сомнения, что в их паре есть трудности.