Словно ангел: Тина Кароль покорила фанов "молящим" фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица молитвенно сложила руки на эффектном кадре

Тина Кароль виртуозно умеет играть на контрастах, представая перед поклонниками то дерзкой и сексуальной, то нежной и женственной, игривой и беззащитной. Певица регулярно публикует эффектные кадры из различных фотосессий, восхищая стильными нарядами и своей красотой. Недавно артистка вызвала фурор в сети откровенными снимками с пляжа, теперь же поделилась чувственным "молящим" фото.

На снимке Кароль позирует в белом наряде, украшенным полупрозрачным кружевом. Она сложила руки перед собой в молитвенном жесте и пронзительно смотрит ввысь, приоткрыв губы. Ее роскошные локоны эффектно спадают на плечи. Примечательно, что на этом кадре певица отказалась от своей любимой красной помады, заменив ее на терракотовый оттенок.

По своему обыкновению Тина не оставила никакой подписи, лишь хештег со своим именем.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики исполнительницы не стали скупиться на комплименты и засыпали ее восхищенными комментариями.

Восхищаюсь!!!

Какая красота!!!!

Тіночка! Прекрасна

Ого.. какая...

Шикарная

Я только что увидела Божество. Прекрасная Тина

Дуже красива

Божественно красива, элегантна, интересна и умна!

Боже, как красиво

Помолимось

Нереально прекрасная!

Нереальна

Убиваешь

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль умилила фото подросшего сына Вениамина. Мальчик запечатлен в последний день школы - к слову, он учится в Великобритании.

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть глубоким декольте на чувственном черно-белом фото.