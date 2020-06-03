Она слишком расточительна! Семья Кайли Дженнер обеспокоена крупными тратами девушки на "красивую жизнь"

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда потратила более 130 млн долларов за последний год

Кайли Дженнер на днях лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире. Так, авторитетного издания Forbes выяснило, что состояние 22-летней красавицы не превышает 900 миллионов долларов. В сети даже пошли слухи, что бизнесвумен и молодая мама подделывала налоговые декларации, пытаясь завысить свой реальный заработок. Сама Кайли была крайне возмущена этими домыслами. Девушка с помощью своего Twitter заявила, что не собиралась никого обманывать. Говорят, после скандальной истории Дженнер даже прекратила тесное общение с матерью, подозревая ее в сговоре с бухгалтерией.

Кайли не отказывает себе ни в чем (фото: instagram.com/kyliejenner)

Позже появились новые подробности этого дела. Как сообщает корреспондент Daily Mail, незадолго до скандала Кайли пустила на ветер приличную сумму. Так, бывшая самая молодая миллиардерша в мире за несколько месяцев до начала карантина купила поместье в Калифорнии за 36,5 миллиона долларов, а также участок земли в Хидден-Хилс, рядом со своим особняком, который обошелся ей в 15 миллионов долларов. Также пышнотелой красавице срочно понадобился самолет Global Express Jet за около 70 миллионов долларов. Еще одна статья расхода теледивы – благотворительность. Так, Кайли отправляла крупные суммы на помощь пострадавшим от пандемии коронавируса, а также австралийцам во время крупных пожаров.

Кайли обожает предметы роскоши (фото: instagram.com/kyliejenner)

По слухам, старшие сестры Кайли по-настоящему обеспокоены такой расточительностью. Более того – именно ее они считают причиной того, что девушку «подвинули» с почетного первого места молодых и успешных. Якобы именно эти крупные покупки, сделанные Кайли за столь короткий промежуток времени, могли ввести в заблуждение редакцию Forbes. «Она потратила больше 130 миллионов долларов за последний год. Сестры Кайли взволнованы ее расходами. Да, у нее много денег – но не похоже, чтобы она понимала, как с ними стоит обращаться», – комментирует инсайдер, приближенный к знаменитому семейству.

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Автор: Lite