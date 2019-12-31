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Слишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малыша

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2019 - 18:18
Слишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малыша
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Звезда порадовала поклонников целой серией фото

Эшли Грэм станет мамой уже совсем скоро – пополнение в семействе пышнотелой модели и видеооператора Джастина Эрвина планируется уже в январе наступающего года. В связи с этим событием звезда уже успела сделать множество постов. Она рассказывала, какие продукты ест, какие процедуры предпочитает, и просто – как меняется ее восприятие себя. А несколько часов назад на странице 32-летней звезды появились кадры с малышом.

Слишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малышаЭшли и Джастин (фото: instagram.com/ashleygraham)

Правда, поклонникам рано радоваться прибавлению в знаменитой семье. Трогательными архивными кадрами, где позирует кудрявый малыш, Эшли поделилась в честь дня рождения своего любимого мужа. «Ты мой лучший друг и настоящий подарок от Бога!», – написала Эшли под галереей с несколькими фото из прошлого ее супруга.

Слишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малышаСлишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малышаСлишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малышаМуж Эшли в детстве (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, пара вместе уже больше десяти лет, а осенью этого года супруги объявили радостную новость о том, что совсем скоро ожидают появления на свет своего первенца. Похзже звезда расазала, что они ожидают мальчика.

«Все вокруг (родители, друзья, агенты) всегда были сосредоточены только на моем весе, а потом я встретила человека, который хотел просто поговорить со мной. Мы поженились в 2010 году», – рассказала в одном из интервью Эшли Грэм.

Слишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малышаДжастин Эрвин (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, ранее Эшли снялась в провокационной фотосессии, где предстала полностью обнаженной. Интересно, что позировала она мужу. Возможно, потому, что звезда полностью доверилась любимому мужчине, кадры получились откровенными, чувственными и атмосферными. «Последний снимок года с любовью всей моей жизни, растущей любовью всей нашей жизни», – написала Эшли под снимками, которые показала в своем микроблоге.

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