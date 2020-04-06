Слишком мило! Энрике Иглесиас очаровал сеть танцами с 2-месячной дочерью (видео)

Энрике Иглесиас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Певец выложил в сеть новое видео

Энрике Иглесиас, который недавно показал забавное видео с двухлетним сыном Николасом, порадовал поклонников новым роликом. Теперь главной его героиней выступила 2-месячная малышка Маша. Девочка появилась на свет в январе этого года, но уже уверенно завоевывает любовь интернет-пользователей.

Новое видео Энрике (видео: instagram.com/enriqueiglesias)

Крошка сидит на руках у папы, который держит ее за ручки и помогает двигаться в такт популярной песне We Are Young группы Fun. Одета Маша в черное платьице с красно-сине-зелеными полосами и бантом, а также носки ему в тон. А Иглесиас выбрал серу футболку с принтом и брюки оттенка хаки. Девочка чувствует себя на коленях у Энрике довольно спокойно, не капризничает, а смотрит в камеру внимательно и слегла улыбаясь. Забавное видео счастливый отец подписал коротко, выбрав всего один смайлик с глазами-сердечками.

Певец обожает своих детей (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

А вот многочисленные пользователи сети были намного красноречивее. За несколько часов ролик собрал массу умиленных комментариев. Здесь оставили свои восхищенные слова и множество звезд, включая близкого друга артиста, певца Рики Мартина. Сеть до сих не может перестать хвалить красоту малышки и желать ей здоровья и счастья. На данный момент видео набрало более 3 миллионов просмотров.

Энрике с Машей (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Напомним, новость о том, что в семье популярного певца и известной теннисистки грядет пополнение, появилась в конце января. Первым официально об этом сообщил брат певца – Хулио, а затем радостную новость подтвердили и сами счастливые родители. Интересно, что Анне Курниковой виртуально удалось в этот раз скрыть беременность, ее «рассекретили» только в самом конце, практически перед родами.

Сама Анна намного менее активна в сети, чем ее возлюбленный. Последний пост в микроблоге звезды посвящен рождению Маши. 13-го февраля она опубликовала трогательное фото из больницы с дочерью и Энрике и написала коротко: 1.30.2020 – именно тогда на свет появилась младшая дочь пары.