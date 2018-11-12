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"Слишком кукольная": Алина Гросу поделилась яркими фото

Lite » Звезды 12.11.2018 - 16:19
"Слишком кукольная": Алина Гросу поделилась яркими фото
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица поинтересовалась мнением фанов о ее новом образе

Известная украинская певица Алина Гросу, которая взбудоражила образом на Хэллоуин, поделилась с поклонниками яркими кадрами из своей новой фотосессии. Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На них Алина позирует на фоне оранжевого фона в свободном белом платье с оборкой из фиолетового меха на подоле. Дополнила образ исполнительница белыми туфлями на шпильке.

На некоторых фото девушка сексуально приоткрыла губы.

 

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"А как вам такой яркий, но нежный образ, возвращающий нас в самое теплое время года ? ) Алина - малина. я здесь (для вас) достаточно одета?" - написала Гросу под снимками.

&quot;Слишком кукольная&quot;: Алина Гросу поделилась яркими фото

Скриншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Мнения подписчиков по поводу такого образа Алины разделились - одни отметили, что Гросу очень красиво в этом образе, другие же заявили, что певица похожа на куклу.

&quot;Слишком кукольная&quot;: Алина Гросу поделилась яркими фото

&quot;Слишком кукольная&quot;: Алина Гросу поделилась яркими фото

&quot;Слишком кукольная&quot;: Алина Гросу поделилась яркими фото

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу взбудоражила откровенным фото.

Также Алина Гросу раскрыла причину ухода от Лепса.

Кстати, Алина Гросу рассказала о романе с женатым футболистом и пластических операциях.

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