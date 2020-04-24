Слезы и ужас: участниц Від пацанки до панянки-4 отвезли в Чернобыльскую зону

Фото: Новый канал

Героини реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале впервые увидели, как выглядит украинский город-призрак

Почти 34 года назад события, случившиеся рядом с городом Припять Киевской области, всколыхнули весь мир. На Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, и в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Эта катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.

Сегодня Припять больше напоминает локацию для съемок фильмов ужасов. Туда пускают только на экскурсию и лишь по выделенному маршруту, потому что в городе все еще держится высокий уровень радиации.

– Участницы «Від пацанки до панянки» окажутся в таком месте, где смогут подумать о своей жизни, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Это место притягивает и одновременно очень пугает.

Некоторых из «пацанок» предложение отправиться в Чернобыльскую зону действительно очень напугало – к примеру, Катя Большакова до последнего протестовала против такого «путешествия».

– Я никогда в жизни не хотела там побывать, – признается она. – Потому что волнуюсь за последствия – что будет со мной и моими будущими детьми.

Другие же участницы реалити Нового канала, наоборот, с интересом ехали в Чернобыльскую зону. «Пацанки» представляли, что там вообще ничего нет, но увидели полноценный город. Правда, заброшенный и разграбленный.

– В Припяти было не по себе, – делится впечатлениями Евгения #Батюшка Мазур. – Вокруг – мертвая тишина. Раньше это меня успокаивало, но в Чернобыле она какая-то тревожная.

– Я тоже занервничала. Особенно когда увидела пустые многоэтажки, – рассказывает еще одна участница «Від пацанки до панянки» Настя #Мивина Иваненко. – Вокруг не было ни души. А от бетона и леса веяло мертвым холодом.

Увиденное поразило «пацанок» до глубины души – некоторые, не сдержав эмоций, даже расплакались.

– Не интересоваться тем, что произошло в Чернобыле, мне кажется странным, – заключила героиня реалити Нового канала Вика #Синяк Кошутина. – Людям должно быть стыдно.

Как прошло «путешествие» «пацанок» в Чернобыльскую зону? Смотрите уже в понедельник, 27 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале