Слезы на глазах: группа "Время и Стекло" презентовала клип на свою последнюю песню

Веселым видео "Последний танец" артисты своеобразно попрощались с поклонниками
В марте популярная группа "Время и Стекло" не на шутку огорчила своих поклонников - артисты заявили о прекращении существования коллектива. Однако они не могли уйти, не попрощавшись - Надя Дорофеева и Позитив выпустили клип на трек "Прощальный танец", который называют саундтреком к гастрольному туру "Финальные титры", который был перенесен на осень из-за коронавируса.
В видео артисты дают последнюю пресс-конференцию, танцуют под новый драйвовый трек, вспоминают фишки из своих лучших клипов и льют слезы под дождем вместе с поклонниками.
Отметим, что в клипе, режиссером которого стали Максим Шелковников и Денис Маноха, Надя Дорофеева предстает в необычном образе – с каштановыми короткими волосами и челкой. А еще ее можно увидеть топлес - правда, все самое интересное певица прикрыла магнитофоном с бобиной.
"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец – в YouTube и в своем городе!" - написали "Время и Стекло".
"Последний танец (е)
Это всё что нам с тобой осталось (это ВиС ВиС ВиС)
Не хочу не хочу не хочу его кончать
Наш танец (that’s right DoDo)
И мы с тобой в костер бросаем глянец (let it burn baby)
Не хочу его кончать", - поют Надя и Позитив.
Время и Стекло в клипе "Последний танец" (фото: instagram.com/vremyaisteklo)
Растроганные поклонники оставили много теплых комментариев под видео.
Скриншот комментариев
Ранее стало известно, когда "Время и Стекло" дадут свой последний концерт.