Слезы на глазах: группа "Время и Стекло" презентовала клип на свою последнюю песню

Время и Стекло (фото: пресс-служба)

Веселым видео "Последний танец" артисты своеобразно попрощались с поклонниками

В марте популярная группа "Время и Стекло" не на шутку огорчила своих поклонников - артисты заявили о прекращении существования коллектива. Однако они не могли уйти, не попрощавшись - Надя Дорофеева и Позитив выпустили клип на трек "Прощальный танец", который называют саундтреком к гастрольному туру "Финальные титры", который был перенесен на осень из-за коронавируса.

В видео артисты дают последнюю пресс-конференцию, танцуют под новый драйвовый трек, вспоминают фишки из своих лучших клипов и льют слезы под дождем вместе с поклонниками.

Отметим, что в клипе, режиссером которого стали Максим Шелковников и Денис Маноха, Надя Дорофеева предстает в необычном образе – с каштановыми короткими волосами и челкой. А еще ее можно увидеть топлес - правда, все самое интересное певица прикрыла магнитофоном с бобиной.

"Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец – в YouTube и в своем городе!" - написали "Время и Стекло".

"Последний танец (е)

Это всё что нам с тобой осталось (это ВиС ВиС ВиС)

Не хочу не хочу не хочу его кончать

Наш танец (that’s right DoDo)

И мы с тобой в костер бросаем глянец (let it burn baby)

Не хочу его кончать", - поют Надя и Позитив.

Время и Стекло в клипе "Последний танец" (фото: instagram.com/vremyaisteklo)

Растроганные поклонники оставили много теплых комментариев под видео.

Как же это чудесно, но так больно, очень больно. Не могу сдержать слёзы. Вы всегда были самой лучшей группой, вы ей и останетесь в наших сердцах

Теперь как обычно, эта песня будет у меня в голове на год а то и больше. Жаль конечно, понимать, что это из последний клип :"(

БОЖЕЕЕ!!! спасибо вам за этот подарок ПЕСНЯ ТУПО НА РЕПИТЕ

Надя, Позитив! Мурашки по коже и слёзы на глазах. Даже не верится, что это ваша последняя совместная работа. Спасибо за потрясающие песни, спасибо за вдохновение, спасибо за всё!!! Люблю вас и ваше творчество! Успехов вам на вашем новом творческом пути!

Эх я вспоминаю их старые песни аж грустно стало..Так выпала карта, Кафель,Гармошка. Боже настольгия

Спасибо что были с нами настолько долго вы самые самые лучшие даже если расходитесь

Я щам буду плакать! Я влюбилась в вас когда смотрела телевизор и там играло 505. А потом я прослушала все ваши песни. И под вас танцевала моя племяница. Ей очень нравится песня на стиле!

О Мой Бог это прекрасно!!! Спасибо за детство

Классный да так быстро пролетело 10 лет

Скриншот комментариев

Ранее стало известно, когда "Время и Стекло" дадут свой последний концерт.