Слава Каминская взбудоражила сеть объятиями с Винником и высказалась о любви

Слава Каминская из группы НеАнгелы. которая во второй раз решила попытать счастья в шоу Танцы со звездами, пока что "пасет задних". Так, во втором выпуске, который состоялся 6 сентября, они с партнером Дмитрием Дикусаром исполнили ча-ча-ча, однако у судей осталось много замечаний к танцу пары, а строгая Екатерина Кухар даже поставила им 2 балла. Однако благодаря голосам зрителей пара все же прошла в следующий эфир и обещает работать еще больше.

На своей странице в Instagram Слава поделилась закулисными кадрами с эфира. Так, на одном из фото она позирует в объятиях одного из секс-символов проекта Олега Винника, при этом оба артиста в своих нарядах для выступления.

На певице - серебристое короткое платье с бахромой и глубоким декольте, а кумир миллионов "волчиц" одет в черную полурасстегнутую рубашку и кожаные брюки.

Слава Каминская позировала в объятиях Олега Винника на страстном фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"К этому фото не нужны слова", - прокомментировала Каминская.

Жаркий снимок вызвал бурные обсуждения в комментариях.

Волчицы уже плетут куклы вуду. Ну, оч.красивые.

Этот дует был бы в топе)))

Волчицы воют над фото

Голосую за самую красивую пару Украины

Вовчиця!

Гарні

Ідеально

Образ вовчиці вам идёт

Сладкие

Какие красивые!!!

Скриншот комментариев

Позже артистка выложила еще один кадр в своем соблазнительном образе и эмоционально высказалась о любви. Слава призвала подписчиков не бояться проявлять свои чувства.

Слава Каминская восхитила сверкающим нарядом с пикантным декольте на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/babaslavka)

"Любовь спасет мир (с). И именно любовь движет мной всю сознательную жизнь. Взаимная/ невзаимная, токсичная/нежная, всепоглощающая/всеотдающая — но любовь. Определения — условны. Чувства — их не проконтролируешь. Не бойтесь, отдавайтесь, не стесняйтесь своих чувств. Возможно, ваши (казалось бы) нелепые шаги станут для кого-то тем самым пинком. Первый шаг — это не больно. Мне такие шаги не раз дарили незабываемые эмоции. Я придерживаюсь этого сценария, и сейчас живу в любви. Очень рекомендую", - зарядила мотивацией знаменитость.

Напомним, Слава из НеАнгелов после критики на "Танцах со звездами 2020" обратилась к Екатерине Кухар и поблагодарила балерину за мотивацию.