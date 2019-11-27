Слава Каминская впервые рассказала о причинах развода с мужем

Фото: Слава и Эдгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

По словам певицы, проблем в их отношения добавили родители

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская и ее муж, пластический хирург Эдгар развелись еще летом этого года. Некоторое время экс-супруги старались не комментировать их расставание, однако недавно все же прервали молчание. Сначала Эдгар заявил в интервью, что причинами распада брака стала чрезмерная любовь певицы к улучшению своей внешности, а также ее ревность. Теперь же и Слава разоткровенничалась на эту тему. Артистка рассказала в YouTube-программе Ольги Горбачевой "Сила женщины", что их семейному счастью помешало вмешательство родителей.

35-летняя Слава отметила, что больше никогда не позволит родителям вмешиваться в семейные дела и воспитание детей. Напомним, у нее и Эдгара остались сын и дочь.

"Я теперь могу сказать с уверенностью: если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни, нельзя, чтобы родители были слишком часто вхожи в ваше пространство. Максимум – в выходные. Потому что у каждого есть свои взгляды на воспитание, и причем они могут отличаться. Сначала ругаются между собой родители, а потом ты все равно принимаешь чью-либо сторону, чтобы поддержать, потому что есть какой-то личный контакт, я стану на стороне своей мамы, а кто-то станет на стороне своей мамы", – рассказала Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Более того - вопрос о том, подходит ли новая няня, решали тоже родители, а не Слава и Эдгар, которого, судя по всему, такая ситуация устраивала. К тому же, мама певицы сдружилась с ее свекровью и не всегда была на стороне дочери.

"Сначала, когда все на эмоциях, так все прекрасно, мамы рядом. А потом у нас начались конфликты, не устраивала няня. Самая первая ругань у нас была как раз из-за няни и родителей. Я не смогла отстоять свою позицию, потому что так получилось, что моя мама влезла в коалицию с моей свекровью, и им так давить меня авторитетом было намного проще. Ну, так получилось, что я рассказала Эдгару, и он говорит: "Вот, с твоим характером, ты не права". То есть он не встал на мою сторону. Я ему говорю: "Я всегда становилась на твою сторону независимо от того, что ты делал". И для меня это было проблемой, потому что по факту мы же с тобой одно целое, причем здесь наши мамы", – поделилась звезда.

Фото: Слава и Эдгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

К тому же в последние месяцы совместной жизни мать Эдгара постоянно находилась в их доме. Так как у нее были проблемы со здоровьем, Слава не стала этому препятствовать.

Видео: Слава Каминская впервые о разводе (youtube.com/Ольга Горбачева)

К слову, сейчас Слава Каминская находится в новых отношениях, однако пока что не воспринимает их слишком серьезно.

"Я уже все проплакала. Просто пока плакала, вдруг, откуда-то, как всегда бывает. Вдвоем интереснее. И легче. Я не вхожу в новые отношения, я так ножку засунула и тапочки не обуваю. Это спасательный круг, назовем это так", – призналась исполнительница.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Сейчас Слава воспитывает 4-летнего сына Леона и 3-летнюю дочь Лауру. Она не препятствует общению отца с детьми. Говорит, что они видятся с папой не часто. Певица также отметила, что не смогла спокойно договориться с бывшим мужем о содержании детей. Когда обсуждали финансовую сторону развода, и Слава назвала необходимую для содержания детей сумму, Эдгар удивил жесткой фразой: "Не можешь содержать детей — отдай их мне".

Напомним, Слава из НеАнгелов поразила кардинальным перевоплощением - певица превратилась в эффектную брюнетку.