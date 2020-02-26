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Слава Каминская, Ольга Сумская и Тоня Матвиенко признались, верят ли в суеверия беременных

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.02.2020 - 16:41
Слава Каминская, Ольга Сумская и Тоня Матвиенко признались, верят ли в суеверия беременных
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Известные женщины поделились своими "приметами"

О каких только приметах не наслушаются беременные женщины, мол, нельзя стричься и краситься, шить, гладить кошек и даже фотографироваться. В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, известные и успешные мамы рассказали, как относятся к различным предрассудкам во время беременности.

Родить легко и без боли – это, пожалуй, самое большое желание каждой беременной женщины. И ради этого они сделают что-угодно, даже поверят в суеверия. Свою первую дочь Ульяну певица Тоня Матвиенко родила в 17 лет. Из-за такой ранней беременности она очень переживала и чуть не потеряла ребенка.

«Я настолько переживала из-за того, что я такая ранняя мама, что у меня были проблемы со здоровьем в беременности... Могла бы Ульяну действительно не родить, – призналась Тоня Матвиенко в интервью «Зірковому шляху», поэтому чтобы уменьшить боль во время вторых родов, певица разрывала рубашку. – Я купила распашонку, такую ​​пижамку, ночнушку. И чтобы легче и быстрее прошли роды, надо было ее разрывать».

Слава Каминская, Ольга Сумская и Тоня Матвиенко признались, верят ли в суеверия беременных

Тоня Матвиенко с дочкой Ниной (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Еще один распространенный предрассудок – беременной нельзя шить и вязать. Это связано с верой в то, что ребенок может запутаться в пуповине. И он абсолютно безосновательный. Потому что официальная медицина не имеет никакого объяснения этому явлению. Более того – заниматься каким-то рукоделием во время беременности даже необходимо, считает певица Слава Каминская. Чего она только не научилась делать, когда была в интересном положении.

«Во время беременности я вообще кучу курсов посещала, это кроме того, что работала. Мне нужно было куда-то эту дурь девать. Я же не могла кричать дома – принеси мне ананасов с селедкой. Я ходила на декупаж, рисование на стекле, вышивку крестиком, занималась пилатесом для беременных, еще там чем-то. Мне скучно не было», – говорит солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская.

Слава Каминская, Ольга Сумская и Тоня Матвиенко признались, верят ли в суеверия беременных

Слава Каминская с сыном Леоном (фото: instagram.com/babaslavka)

Актриса Ольга Сумская готовится во второй раз стать бабушкой. Ее старшая дочь Тоня ждет пополнение в своей семье. Но недавно Сумской пришлось немного понервничать из-за здоровья дочери. А все из-за видео, которое Тоня выложила в своем Инстаграме. Женщина встретила огромного рыжего кота и не смогла удержаться, чтобы его не погладить.

«Я увидела эту фотографию и говорю: «Доченька, ну сейчас, во время беременности, не стоит брать на руки. Ну кто знает, если этот котик со двора, есть разные болезни, которые могли бы быть опасными для беременной, которые переходят именно от таких не домашних кошек», – рассказала Ольга Сумская в эфире канала «Украина».

Слава Каминская, Ольга Сумская и Тоня Матвиенко признались, верят ли в суеверия беременных

Ольга Сумская с дочкой Аней (фото: instagram.com/olgasumska)

Среди таких болезней – токсоплазмоз. Для обычного человека он не несет особой угрозы, а вот беременные требуют серьезного лечения, чтобы не пострадал плод. Однако, специалисты утверждают – случается такое довольно редко. И чаще не от того, что кто-то погладил кота, а от плохо прожаренного мяса. Но женщинам в положении все же советуют сдать соответствующие анализы и, если они ранее не болели этой болезнью, ограничить на время контакт с животными. Кстати, Ольга Сумская на седьмом небе от счастья и уже мечтает, как будет нянчить внука или внучку. Даже во время своего новогоднего отдыха в Карпатах подарков накупила.

«Я уже купила такие маленькие сапожки из меха, сугубо национальные, яремчанские, вышитые. Перчатки купила, носочки из козьего пуха, жилеточки национальные. А как же без этого? Именно такие национальные прекрасные изделия – это ценность. И они никогда не выйдут из моды... И бусы – это и есть оберег для девочки. Бусы с крестиком, как когда-то носили наши бабушки», – делится народная артистка Украины.

Слава Каминская, Ольга Сумская и Тоня Матвиенко признались, верят ли в суеверия беременных

Оля Цибульская с сыном Платоном (фото: instagram.com/cybulskaya)

Певица Оля Цибульская в суеверия не верит. Женщина вспоминает, что перед родами обдумывала, в какой позе или под какую музыку рожать. Но все эти условные предрассудки развеял врач Оли.

«Я встретила своего врача, который мне сказал французское слово из 3 букв. Оно означало, что самое главное в родах и беременности – это здоровый ребенок и здоровая мама, а предрассудки не имеют никакого значения», – убеждена Оля Цибульская.

Также специалисты советуют не обходить стороной курсы для будущих мам, где рассказывают, как себя вести, как правильно дышать во время схваток и дают еще много других полезных советов. Ведь все страхи возникают от незнания.

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Новости Украины Ольга СумскаябеременностьСлава Каминская
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