ru
ua

Сладкое время: счастливый Влад Топалов умилил сеть развивающими играми с сыном

Автор: Ольвия Агаркова

Певец показал, как развивает малыша

Влад Топалов – безумный отец в хорошем смысле этого слова. Его жена Регина Тодоренко неоднократно рассказывала о том, как он опекает, развивает и любит их сыночка Майкла (так называют маленького Мишу в семье). Да и сама ведущая не прочь стать многодетной мамой, причем считает, что работа и реализация этой цели – не помеха. А пока Влад проводит свободное время с единственным сыночком, которого всячески развивает и не желает средств и времени на его воспитание. Певец опубликовал кадр с Майклом, на котором читает с ним детскую книжку.

Конечно же, малышь еще не может освоить чтение в виду возраста,зато он с интересом рассматривает и показывает картинки, а папа с умилением наблюдает за достижениями любознательного мальчика и улыбается.

"Утро", - коротко и ясно подписал трогательный кадр с сыночком звездный папа. Поклонники восхитились родительским подходом артиста к воспитательному процессу и его искренней привязанностью к мальчику.

Самые читаемые новости

Влад Топалов всегда рад провести время с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Мое сокровище: Влад Топалов вызвал восторг теплым фото с сыночком

  • Какие мальчики молодцы. Влад, ты самый лучший Папа, учимся читать
  • Влад ты самый крутой отец
  • Прелесть
  • Это очень мило
  • Сынок прелесть
  • Неподдельная, искренняя и самая настоящая радость и улыбка
  • Самое сладкое время
  • Занятия с сыном - сближают. Мило!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Влад Топалов написал эмоциональное и проникновенное послание о самом главном в жизни.

Прогноз погоды
► Похудела на 42 килограмма: Руслана Писанка раскрыла секреты стройности ► Сдаваться не намерена: Анджелина Джоли применила новую тактику, чтобы получить опеку над детьми
Читать все новости